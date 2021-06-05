全國三級警戒延長至6月14日，面對端午連假將至，中央流行疫情指揮中心如臨大敵，害怕民眾返鄉群聚，恐擴大感染。一名醫師轉述案例指出，聽到一名60多歲的廟公，原本身體硬朗，但自兩個兒子從台北南下返家後，廟公就開始發燒、拉肚子，之後呼吸衰竭。

嘉義長庚醫院胸腔內科醫師方昱宏5日在《臉書》表示，今天聽到平常健壯的60多歲廟公，因為住台北的兒子兩周前從台北回來，之後廟公隔幾天就開始出現發燒、喘、拉肚子等症狀，然後插管呼吸衰竭，最後導致急性腎衰竭。方昱宏說，雖然聽到案例後很想救，但因為不是他們醫院的患者，而且情況看來恐怕「已經來不及了…」。

看到血淋淋的案例，面將即將來臨的端午節，方昱宏在臉書疾呼「拜託大家，端午節不要帶病回家！！」貼文一出，不少網友也跟著在底下留言「端午節不回家、中秋節才有機會ㄧ起相聚」、「端午、中秋，還有2022過年，拜託原地生活」、「我甚至都做好了春節也不回家的準備」、「真的，別再亂跑了」、「我爸說我如果回去，要把大門鎖起來」、「呼籲南部的長輩也不要叫子女回家」。

台大婦產科醫師施景中也在臉書分享該則案例表示，再一次分享醫療同仁的血淚談，呼籲民眾端午節請不要移動返鄉，也拜託南部的親友盡量勸阻。

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(中時新聞網)