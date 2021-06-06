本土疫情持續炸鍋，「傳統市場群聚」成為一大防疫破口，無奈各縣市首長一再要求市場業者落實實聯制、戴口罩，以及人流管制，仍然堵不住病毒擴散，有PTT網友因此就忍不住上網求問「長輩對於菜市場的執著是？」貼文一出隨即引發網友熱議，其中有高人一語戳破盲點，直呼「長輩家嫌網購貴又不能親自挑，還是喜歡眼見為憑！」讓不少鄉民聽了點頭如搗蒜。

根據PTT該則貼文指出，原PO因為看了菜市場即時影像，發現就算天氣再差，下雨天還是湧入一堆長輩購買食材，因此相當不能理解「長輩對於菜市場的執著是？」

不僅如此，原PO還提到，就算家裡冰箱爆滿、去市場得實聯制，就是有長輩要往市場跑，擋都擋不了，於是忍不住發問「悶了兩三個星期後，菜市場根本跟未三級前的人潮一樣啊，三級阻止不了長輩前仆後繼的衝往菜市場，這執著是否有解？」

貼文一出，鄉民產生強烈共鳴，紛紛直呼「習慣很難改啦，年輕人買東西有購物清單，長輩習慣全部看一輪再決定買什麼」、「長輩對菜市場的執著就像年輕人對3C的執著」、「習慣呀…我媽去就買了3顆洋蔥回來」、「長輩的百貨公司，愛摸愛聊愛買」。

其中還有高人點出關鍵，表示菜市場對長輩有三大「致命」吸引力，那就是「物美價廉、選擇多、親自挑」，直言「市場總類多樣，而且新鮮可挑選，買魚買肉買菜，水果一次結束」、「網購食材應該要平價不然很難推廣」、「網購菜箱太貴，長輩堅持要上市場買」、「長輩嫌網購貴又不能親自挑，還是喜歡眼見為憑」、「蔬菜箱的品項能選的不多」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)