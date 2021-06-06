在利字當頭的社會中，自私的人都很以自我為中心，絲毫沒有同情心。搜狐網命理專欄點名，天蠍座、射手座、摩羯座的女性為人自私、城府深，在做任何事情的時候，永遠把自己擺在第一位，不會替他人著想。

▍1.天蠍座

天蠍座的女性心思細膩，為人城府深，對於周遭環境隨時都保持戒備，因為她們認為人性本惡，會習慣性保護自己，即使是面對沒有惡意的人，她們也不容易敞開心房，使得不少人會覺得她們是一個過於防禦的人，很難培養出信任。

▍2.射手座

射手座的女性總是特立獨行，想做什麼就做什麼，不在乎別人的看法，若一件事情涉及到她們的利益，她們就會以最直接了當的方式回擊，不顧慮別人的感受，此種我行我素的做事態度會讓不少人厭倦她們，但她們卻還會引以為傲，認為整個世界都圍繞著自己轉動。

▍3.摩羯座

雖然摩羯座的女性本性不壞，但「自私」卻是她們與生俱來的個性，很以自我為中心，只做對自己有利益的事情，因為魔羯女很害怕受傷，她們個性內斂害羞，不太喜歡表達自己的情緒，就連在戀愛中，她們都很擔心一旦先付出就會不被珍惜，因此感情世界總是很封閉。

(中時新聞網)