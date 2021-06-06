再過幾天又是一年一度的端午節了，而端午節過後便正式宣告炎炎夏日正式來臨。吃粽子、划龍舟、掛艾草、戴香包……等，都是不能免俗的民間傳統習俗；其中，往年相當受歡迎的龍舟競賽活動，受到新冠肺炎疫情的影響，尚且還不知道能否照常舉辦……，在期待疫情趕快結束、生活恢復正軌的同時，小花平台提醒你，值此非常時刻，除了做好自身防疫工作、保護好自己外，不妨善用保險功能與價值，提前為無法預期的意外傷害事故做好防範準備，就好比端午節時，在門口掛上艾草「猶如吃下了一顆定心丸般」，有備無患也心安不少！

擁有保險才能讓你真正「端午安康」！

端午節與春節、中秋節並列中國傳統3大節日，說起端午節的起源，較為普遍的說法是為紀念戰國時期的楚國愛國詩人屈原投江自盡，從另一個層面來看，端午節這一天同時寄託著人們幸福、安康的美好願望，因此通常在這一天人們會互相祝福：「端午安康」！

相對於古人，現代人對於未知的風險和災難不再那麼感到憂慮和恐懼，隨著時代變遷，愈來愈多人已經瞭解透過保險可以轉移風險，然而保險並沒有辦法真正替你擋下說來就來的疾病或是毫無預警的意外；不過，保險卻可以讓你在遭遇人生風險時，提供經濟上的奧援，更確切的說法是：足夠的保險保障可以確保自己與家人至少基本生活無虞！

「懂得利用足夠的保險保障來照顧自己與家人，才能讓你真正『端午安康』！」距離端午節還有一小段時間，小花平台保險顧問指出，因應疫情嚴峻，眼前最迫切的是全民同心協力齊抗疫；此外，保險公司也關心大家在意的話題，繼先前台灣產物保險「防疫保單」停售之後，其他保險公司也推出了不同保障角度的防疫保單，隨著保障角度的不同，保障內容及理賠項目也會有所不同，建議民眾視疫情發展隨時調整防疫作為，同時搭配個人實際需求，在投保前多做比較，找出相對適合自己的防疫保單。

此外，如果你已有投保一般醫療險，還在猶豫著不知道是否該為自己與家人添購防疫保單？小花平台保險顧問建議你，可以透過下列3個檢視標準，自我評斷是否該再次添購防疫保單：

標準1、首先，「住院醫療險額度」足夠了嗎？

住院醫療險除了基本病房費用外，最好也能考慮提高住院醫療的給付額度。現今醫療科技進步快速，像是門診手術、微創手術及傳統手術的理賠都可能與日額保障高低相關，舉例來說，門診手術雖然不需要住院，但是如果保單條款列示可以理賠，則理賠金額一般採用日額X手術倍數；或是必須住院處置的病症，微創手術雖然相較於傳統手術的住院日數短，費用卻高出傳統手術許多；又或者傳統手術住院天數普遍高於前述2種手術。因此，住院醫療險額度是否足夠，是首要檢視的項目。

(中時新聞網)