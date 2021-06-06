經常聽到「有錢人想的和你不一樣」，那麼，究竟有什麼不一樣？有錢人到底在想什麼？在美國知名暢銷書《有錢人想的和你不一樣》（Secrets of the Millionaire Mind）一書中，直接指明有錢人對於金錢的想法與一般人彼此間的差異非常明顯：「有錢人很會管理自己的錢、窮人很會搞丟自己的錢」、「有錢人專注於自己的淨值、窮人專注於自己的工作收入」、「有錢人讓錢幫自己辛苦工作、窮人辛苦工作賺錢」……等，足見有錢人的思考模式確實有其亮點、與你我想的不一樣。

有錢人對金錢的想法與一般人有何不同？

有錢人確實想的和你不一樣！

有錢人與一般人之間，如果論起外在基本條件，像是個人成長背景、教育程度、國籍所屬、投資工具或是資本多寡等，與其成功致富其實沒有太大的關聯，但是卻與個人的思考模式有很大的關係；也就是說，有錢人成功致富的關鍵原因在於面對金錢內心真正的想法。

你是否常覺得自己總是兩袋空空，活得很恐懼？你總是納悶有錢人為什麼愈來愈有錢？該怎麼做，才能讓自己晉身有錢人和成功人士的行列？不要再煩惱了，在《習慣致富：成為有錢人，你不需要富爸爸，只需要富習慣》一書中，作者教你只要養成30個富習慣，富有人生就在不遠處！

這30個富習慣，簡述如下：

第1個富習慣、養成良好的日常習慣且每天遵循這些好習慣。

第2個富習慣、定義自己的夢想，針對夢想打造目標且每天專注於此。

第3個富習慣、每天花30分鐘增加知識和提高技能，以此投資自己。

第4個富習慣、每天花30分鐘運動且都吃健康的食物。

第5個富習慣、設法與立志成功的人建立關係。

第6個富習慣、每天的生活處於節制狀態。

第7個富習慣、每天都會針對目標採取行動。

第8個富習慣、每天運用富思維。

第9個富習慣、把收入的10％先存起來，靠其餘的90％過生活。

第10個富習慣、每天控制自己的言辭和情緒。

(中時新聞網)