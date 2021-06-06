一套全球絕無僅有的「簡訊實聯制」，牽涉QR Code開發、行動通訊傳輸、大數據儲存科技，且看官方、民間、電信公司各單位，如何讓系統3天內正式上線。

台灣新冠疫情迅速升溫，早在5月12日2級警戒之際，就已有麥當勞、家樂福等店家祭出實聯制；3天後雙北升級3級警戒，要求所有店家、民眾全面配合實聯制。

剛開始，實聯制方式五花八門，有的店家拿紙筆讓顧客填寫，有的店家祭出Google表單，還有店家要求民眾必須加入會員系統，不僅店家手忙腳亂，就連民眾也跟著眼花撩亂，造成商店門口塞車，出現排隊人龍的情景。為避免壅塞以及能夠滿足疫調需求，一款簡便又容易上手的實聯制系統，應運而生。

去年迅速設計出口罩預購系統的g0v台灣零時政府社群成員們，在雙北升級3級警戒那天起，幾乎第一時間便如火如荼討論實聯制該如何設計，才能讓民眾和商家機構都簡便好用。

當時身在其中的行政院政務委員唐鳳就說，「每個（程式）單獨來講都很好用，但如果使用者手機上要裝非常多程式，就造成不必要的負擔。」

簡訊代替App 手機減負擔

同一時間、另一場景，行政院院長蘇貞昌正與全台22縣市首長進行視訊會議。高雄市長陳其邁直接提出，以QR Code（二維條碼）進行實聯制防疫的構想；隔天一早，蘇貞昌便找來了唐鳳、交通部長王國材、中華電信總經理郭水義定調開發方向，在唐鳳不再多設計App（手機應用程式）的概念下，拍板以簡訊模式代替App，短短3天，「簡訊實聯制」全面上線。

「（5月）16日早上，我接到王部長電話，就趕往行政院開會。」郭水義回憶起當天，所有人都在為實聯制如何快速上線而焦急，開發架構確定下來後，「兩點鐘我們馬上跟關貿網路對接。」

簡單的「對接」兩個字，做起來卻一點也不容易。

一個簡訊實聯制，首先要開啟1922通報專線簡訊功能；其次，要發放QR Code給政府所有機關據點、各式店家分號、各式大眾交通工具；最後，所有簡訊要放置在5大電信業者資料庫，電信業者也必須一起合作。

這意味著，全台灣各式場域都必須與1922對接，小到路邊一家攤商、街道旁一家早餐店、社區大樓管理中心，大到台鐵、高鐵、公車、客運、捷運，更不用說，全台灣跑在路上的個人計程車高達9萬輛。

「6都計程車交由交通局印製QR CodeE發放；非6都的部分，則交由公路總局統一申請。」王國材迅速做出決策，讓跑在路上的計程車也加入防疫行列。

簡訊實聯制一上線，保守估計至少要發放數百萬份的QR Code，龐大數量無論是哪個單位，都無法迅速消化完畢。因此，中華電、關貿一對接，就馬上分工，前者負責發放QR Code給各式政府機關單位、交通單位，後者則負責發給各式店家，QR Code申請介面看起來是統一入口，其實背後的系統，由雙方各自開發。

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《今周刊》(第1276期)

(中時新聞網)