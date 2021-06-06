38歲的小美結婚多年且未避孕，無奈始終沒有好消息，求診不孕症醫師後才發現她過去因子宮內膜異位症開刀兩次，如今又復發，兩側卵巢已所剩無幾。最後從十多公分的囊腫抽吸出300ml巧克力狀的經血及組織，隔月再從極少的卵巢組織中取得唯一一顆卵子進行試管療程，終於喜獲麟兒！

根據統計，台灣患有子宮內膜異位症的人約占全女性人口的5％，相當於20萬婦女，且發生率亦有逐漸升高的趨勢。究竟，什麼是子宮內膜異位症？為何會導致不孕？

●每2位不孕症患者 就有1人可能有子宮內膜異位症

被稱為台灣試管嬰兒之父、現任TFC臺北婦產科診所生殖中心主治醫師曾啟瑞表示，當一對夫妻有規律正常（一週2～3次）的性生活且無避孕，超過一年卻無法自然懷孕時，即可稱為不孕。

子宮內膜異位症可說是婦產科與不孕症門診中最常見的疾病，曾啟瑞以2014年帶領團隊實施1252例試管嬰兒治療的經驗為例說明，當時40歲以下患者不孕原因以子宮內膜異位症為最大宗，占25％；過去他在北醫為不孕症病患做腹腔鏡檢查發現，830例個案中更有高達400例被診斷出患有子宮內膜異位症。

綜觀其他如韓國、挪威、歐洲等國的腹腔鏡檢查數據也是差不多的狀況，等於平均每兩個深受不孕所苦的女性之中，經腹腔鏡檢查，就有一個肇因於子宮內膜異位症。若未加以治療，無論是自然受孕或做試管嬰兒，懷孕率都不高。

●經痛、腹瀉、性交疼痛 是子宮內膜異位症狀

「子宮內膜異位」是指原本應該在子宮內的內膜，跑到子宮以外的地方生長。子宮內膜為什麼會長錯位置？臨床觀察認為，女性本應從陰道流出的經血，少部分經由輸卵管逆流到腹腔，而經血夾帶的內膜碎片如同韓國草或郵票一樣，貼附在卵巢、腹腔壁或大腸表面。每次經期時不但陰道出血，異位的內膜細胞也會隨之增厚並剝落出血，如此周而復始，增生範圍越來越廣。

若子宮內膜細胞跑到卵巢，逐漸累積的經血便被包覆在卵巢內，形成顏色和巧克力很像的深棕色囊腫，稱為巧克力囊腫；假使子宮內膜細胞跑到子宮肌肉層，即稱作「子宮肌腺症」；還有極少數會跑到直腸、膀胱、肚臍、肺臟或鼻腔粘膜等處的案例。

女性能透過哪些徵狀察覺自己可能患有子宮內膜異位症？曾啟瑞醫師指出，這是一種發炎現象，會有紅、腫、熱、痛等反應，並且容易造成大小腸、卵巢、輸卵管、子宮等處沾黏，會以四個D做為臨床表現：1.Dysmenorrhea痛經、2.Diarrhea腹瀉、3.Dyspareunia性交疼痛、4.Dyschezia排便困難。

●經痛不處理當心難受孕 可做腹腔鏡、超音波檢查確診

子宮內膜異位症為何對生育能力造成影響？台灣試管嬰兒之父、現任TFC臺北婦產科診所生殖中心主治醫師曾啟瑞醫師解釋，這些逆流的經血裡含有大量的自由基和前列腺素，導致卵子、精子、胚胎皆難以存活，不利於受精卵的發育和著床；而過大的卵巢囊腫會造成排卵困難，沾黏的情形也會讓輸卵管和子宮無法正常運作，自然不易受孕。

子宮內膜異位十分棘手在於沒有預防的方法，且症狀輕微時不易被發現，有「延遲診斷」的狀況。一般從發生疾病到確定診斷約相差七年的時間。因此，當女性自覺有異，或婚後正常行房一兩年沒有懷孕，應盡快就醫檢查，盡早診斷才能掌握治療先機。其檢查方式有：

1. 超音波檢查：可找出子宮內膜異位症的發生位置，如長在子宮肌肉層的「子宮肌腺症」、或是長在卵巢的「巧克力囊腫」，但較難發現輕微的異位狀況，因此對於初期的病症診斷效果有限。

2. 抽血檢查CA-125抗原濃度：當身體組織有異常增生情形時，CA-125值會上升，因而可合理懷疑病人可能有子宮內膜異位，但僅能做診斷參考。透過CA-125檢出的子宮內膜異位症，大多是最嚴重的第四期。

3. 腹腔鏡檢查：透過內視鏡直接觀察腹腔內部，是目前最能精確診斷的檢查，看到患部病灶時，也能立刻進行電燒治療或將巧克力囊腫切除。

4. α1-AT（α1-antitrypsin）血清生物標記：藉由驗血方式篩選出與子宮內膜異位症高度相關的血清蛋白，有機會發現早期子宮內膜異位症，並取代腹腔鏡手術檢查，減少患者麻醉及手術的風險。這是曾啟瑞醫師2009年和時任台北醫學大學生物醫學材料暨工程研究所楊維中副教授，以及中央研究院副院長王惠鈞院士合作的非侵入性診斷方式。

本文作者:鄭碧君

諮詢：曾啟瑞（台灣子宮內膜異位症學會理事長、TFC臺北婦產科診所生殖中心主治醫師）

(本文摘自《大家健康雜誌》2021年5、6月號 第394期)

《大家健康雜誌》2021年5、6月號 第394期

(中時新聞網)