代餐有助於瘦身的原理很簡單，假設以前一餐吃500大卡，換成代餐只吃100大卡，減少熱量攝取，所以能減輕體重。廠商主打消費者吃了不會餓肚子，是因為添加了有飽足感的兩種成分，第一個是「蛋白質」，像韓國代餐奶昔的主要成分是植物性蛋白，大多以大豆蛋白為主，也有的代餐會使用豌豆蛋白。第二個成分則是「膳食纖維」，有些廠商會加蒟蒻粉，利用蒟蒻粉吸水後體積膨脹來增加飽足感，很多瘦身產品也都含有蒟蒻粉。

安民家醫診所營養師陳怡錞指出，很多瘦身的人只注意是否減少熱量，其實要瘦得健康，還要考慮身體所需的營養素。有些代餐雖會添加維生素、礦物質，但各家廠商配方不一，加的分量也不同，要注意每餐攝取到的營養素是否充足，此外，吃代餐會攝取不到蔬菜、水果中才有的「植化素」。

●植化素是什麼？

其全名為植物化學素，是植物裡的天然成分，具有抗氧化、解毒排毒的功能，對身體有很好的保護作用。我們吃蔬菜水果不只是攝取裡面的纖維，還會攝取植化素，當身體的維生素、礦物質不足時，容易免疫力不佳或容易出血，顯示必須攝取的重要性，但民眾易忽略缺乏植化素所帶來的影響。

代餐常會強調含高纖維，有些民眾誤以為只要吃代餐就可替代蔬菜水果，其實，天然蔬果含有很多植化素是代餐沒辦法補充的。當植化素攝取不足，就沒有很好的抗氧化效果，導致身體自由基增加、降低免疫力，長期下來很可能影響健康。

●代餐奶昔天天喝 對身體有什麼影響？

有的人吃了代餐奶昔，初期體重會減輕，不過一旦停用代餐、恢復平常飲食時，體重就像溜溜球一樣，不只回到先前體重，還可能愈來愈肥，這是為什麼？

陳怡錞營養師說明，假設一個人原本基礎代謝率是1200大卡，改吃代餐可能會讓每日攝取的熱量低於基礎代謝率，短期內體重看起來減輕，實際上因每日熱量攝取不足，身體會降低基礎代謝率來節省熱量消耗，並且會分解肌肉當作熱量來源。

當身體的基礎代謝率降低後，身體消耗減少，此時停用代餐、恢復正常飲食，吃回原本的熱量時，反而多出一些熱量消耗不掉，就會和成為脂肪儲存下來，所以更易發胖、增長脂肪，變成易復胖的體質。

陳怡錞營養師建議，如果真的要吃代餐，每天頂多取代一餐就好，至於要取代哪一餐，則因飲食習慣而異。早餐或晚餐較容易吃到不健康的高熱量、油炸食物，可以取代其中一餐，並透過其他兩餐來補足熱量，建議每日攝取總熱量不要低於基礎代謝率，才不會導致肌肉流失跟基礎代謝下降，最重要的是每日蔬菜、水果攝取量要足夠，盡量從原型食物攝取營養素。

●哪些人不適合喝代餐奶昔？

1.有吃降血糖藥或是有打胰島素的糖尿病患者

吃代餐可能導致血糖降低，有低血糖的風險。

2.癌症患者

為了抗癌，患者需要大量的熱量及營養，當熱量攝取不足，很可能產生「惡病質」，意思是身體因癌細胞釋放大量發炎物質，造成代謝異常，若減少營養攝取，體內「代謝分解」速率高於「代謝合成」，容易營養不良，免疫力降低。

3.肝腎功能不佳者

這類型的人需限制飲食，像是少鈉、少鉀、少磷等特殊限制，有的人也要限制蛋白質，吃代餐需要經過醫師和營養師評估。

4.產後哺乳的女性

有些產後媽媽急著減肥，陳怡錞營養師說，如果沒有哺乳沒關係，有哺乳就不適合吃代餐。因為攝取的熱量太低，會不利乳汁製造，加上營養攝取不足，乳汁營養成分不夠，連帶影響寶寶成長。

本文作者:廖芷廷

諮詢：陳怡錞（安民家醫診所營養師）

(本文摘自《大家健康雜誌》2021年5、6月號 第394期)

《大家健康雜誌》2021年5、6月號 第394期

(中時新聞網)