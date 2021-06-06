大腸是消化系統的終點站，負責處理吃進嘴裡，經身體分解、消化、吸收後剩下來的物質，進行分類再利用、排泄等工作。和信治癌中心醫院營養室主任王麗民表示，大腸直腸癌的治療，主要是手術切除主要病變部位及周邊健康組織，並將健康部位的大腸或直腸予以接合。由於每位病人的病灶不同，治療方法也可能不盡相同。除了手術切除外，還有化療藥物、標靶藥物、放射療法的輔助治療，無論哪一種治療，飲食目的有以下5點：

1.預防體重減輕或避免體重減輕過多

2.修補因治療所產生的損傷

3.促進新組織的建造

4.增加對治療的接受能力

5.提升對感染的抵抗力

●營養支持２原則 保有體力對抗疾病

對於完成手術的腸癌病人來說，術後怎麼吃才能快速恢復體力，有助傷口癒合？王麗民主任說明，手術後會視病患恢復情況，給予營養支持。原則上有兩大重點，一是提供足夠的熱量，若無其他併發症，總熱量應增加10％，以維持正常體重及正常白血球數量，保有體力對抗疾病。二是增加蛋白質的攝取，應占總熱量的15～20％（視病人體況需求），足量蛋白質可修復身體組織及維持肌肉量。

每年王麗民主任都會彙集和信治癌中心醫院癌友的營養篩檢評估，證實病人依照以上營養支持原則確實執行（以提供化療病人每日熱量1800大卡為例，見附表），無論住院期間或返家後的居家飲食同樣適用，不僅能夠維持正常體重，有些病人的體重還會上升。

由於治療屬於個人化，每位病人的術後體況也有所差異，確實執行術後飲食計劃並不容易。王麗民主任建議大腸直腸癌病人，若咀嚼功能正常，術後腸道消化及吸收功能恢復得不錯，可馬上練習進食，儘早恢復到一般正常飲食；如果腸道恢復較慢，可先從喝水、清流質食物（米湯、無油的肉湯與魚湯、過濾果汁）練習進食，讓腸道稍休息後，漸進到流質或半流質食物（虱目魚粥、蛋花肉粥）、低渣軟質食物及正常飲食。王主任強調：「愈早恢復到一般正常飲食，愈能愈快達到均衡飲食的目標。」

●化療出現副作用，該怎麼處理？

化學治療是利用化學合成藥物破壞及消滅快速分裂的癌細胞，但同時也會殺死屬於快速分裂的細胞，譬如腸胃道、骨髓細胞，病人會有噁心、嘔吐、疲倦等副作用，常會影響食慾，有吃不下的困擾，王麗民建議可採用以下方式自我照顧：

1.治療前服用止吐藥物

接受化療藥物時，有些藥物可能刺激小腸神經，引發嘔吐。不過，現階段醫療已長足進步，副作用已可控制。治療前可與醫師溝通，通常醫師會給予止吐藥物降低嘔吐機率。

2.吃些清淡食物

若治療後仍有嘔吐副作用，可利用飲食緩解，先從易吸收的食物開始，可喝些清流質食物（蜂蜜水、過濾果汁）、半流質食物（稀飯、八寶粥、布丁、豆花）。症狀及食慾漸漸恢復後，可吃些蘇打餅乾或吐司，或依照病人口味，適度吃些有酸味（檸檬、醃梅）、薑味、蒜味、鹹味（醬瓜）的食物。

3.連繫個管師個案處理

如果治療醫院採取的是多專科團隊，病人會受到團隊照顧，此時可聯繫醫院個管師，並說明副作用狀況，個管師會依據副作用進行調控。曾有病人說，每餐想加兩片醬瓜，結果吃了醬瓜，食慾變好，病人還多吃了一大碗肉粥；另外一位病人覺得餐餐吃水煮肉，雖是健康食物，但越來越吃不下，於是提供烤、煎、蒸或做成豆腐肉丸的食譜建議，病人覺得食物變得好吃，進食量增加不少。

本文作者:梁雲芳

諮詢：王麗民（和信治癌中心醫院營養室主任）

(本文摘自《大家健康雜誌》2021年5、6月號 第394期)

《大家健康雜誌》2021年5、6月號 第394期

(中時新聞網)