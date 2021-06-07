英國首相強生（Boris Johnson）先前宣布，將斥資2億英鎊（約新台幣78.5億元），建造新一代皇家遊艇（Royal Yacht），甚至還傳出該船艦將以不久前去世的菲立普親王（Prince Philip）為名；但英國王室對此反應冷淡，稱這項決定和他們無關。

新聞網站「The Drive」報導，強生宣布於2022年開始建造新一代皇家遊艇，預定4年內完工，將執行任務約30年，並傳出有意以菲立普親王為名。不過英國王室對此似乎不以為然，認為此舉是將近期處境尷尬的王室拉入政治深潭。

一名不願透露姓名的資深王室消息人士告訴《泰晤士報》（The Times），建造新一代皇家遊艇完全是英國政府的決定，王室沒有參與，也未同意使用菲立普親王之名；女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）同樣不歡迎此計畫，因為英國目前處於新冠肺炎（COVID-19）疫情導致的經濟衰退，加上英國在脫歐後將面臨諸多不確定性，女王認為這不是建造皇家遊艇的好時機。

且《每日快報》（Daily Express）報導，這艘新船嚴格上來說根本不能算是真正的「皇家遊艇」，因為根據強生所言，其主要用途是在英國脫歐後，作為促進英國與世界各國貿易的「漂浮式廣告」，並非如「前輩」一般，專供王室成員私人休假或公務旅行使用。

自1660年以來，英國王室曾擁有過84艘皇家遊艇，最後1艘「不列顛尼亞號」（HMY Britannia）排水量達5700噸，已於1997年退役，目前停泊在蘇格蘭愛丁堡北部的港口利斯（Leith），是當地著名的觀光景點。

(中時新聞網)