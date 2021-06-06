隨著全球經濟復甦，不少人開始擔憂通膨對經濟的影響，不過有國際貨幣基金組織（IMF）的官員認為，氣候變遷才是更應該要擔心的風險，突如其來的的氣候災難，可能會摧毀金融商品，進而引發金融危機。

CNN報導，國際貨幣基金組織貨幣與資本市場部門主管Tobias Adrian表示，「極端氣候變遷絕對會引發金融危機，氣候危機正在緩慢形成，且可能是災難性的，近年來，巴哈馬、菲律賓等國經濟就曾受到颶風或颱風的摧殘。」

Tobias Adrian補充說道，「對於很多國家而言，氣候變遷對金融體系來說是災難性的，即使你認為事情不會那麼嚴重，但這仍然存在相當多的崩潰風險，而風險管理就是確保在最壞的情況下，你也能夠生存下來。」

Tobias Adrian的看法與去年9月美國聯邦報告的評估不謀而合，當時該報告承認，「氣候變遷對美國金融體系的穩定性與經濟實力構成重大風險。」這份報告由美國商品期貨交易委員會（CFTC）的氣候小組委員會發布，懇請監管機構更積極展開行動，以因應氣候變遷帶來的經濟損失。

另外聯準會3月份的研究報告則指出，「颶風、洪水、大火或其他嚴重氣候危害可能會迅速改變經濟前景或金融資產，氣候與金融風險可以相互放大，但還需要更多研究來了解這個狀況。」

Tobias Adrian認為，美國應該將氣候納入金融監管的關鍵環節中，開始對氣候變遷進行風險管理，並探討能源轉型對經濟的影響程度，「氣候變遷是一場生死攸關的危機，需要對金融體系進行氣候變遷的壓力測試，讓投資者意識到這種轉變已經發生。」。

(中時新聞網)