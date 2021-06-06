本土疫情不斷擴大，全台進入防疫三級警戒，產業受創嚴重。全台觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田表示，目前觀光旅館呈現「窒息狀態」，政府雖有紓困方案，卻也只是延長倒閉時間而已，若真要救觀光，唯一的辦法就是讓全民都有疫苗可打，不要阻擋民間採購疫苗。

蕭景田今日（5）接受香港媒體《中評社》訪問表示，目前觀光旅館呈現窒息狀態，不少觀光旅館都暫停營業，未來何時能恢復不知道；政府雖有補助一個員工4萬元，但其實是3個月共補助4萬元，平均下來每位員工1個月只有1萬多元而已，而且條件是不得減薪、裁員。

蕭景田指出，觀光旅館業的人事支出佔最大開銷，畢竟有承租就要付租金，自有財產則要付房貸利息，還要付土地稅、房屋稅，還有其他水電基本支出、維護費用等，算下來開銷實在非常龐大。雖然有些觀光旅館附屬餐廳兼做外賣便當，但一個便當頂多賣200元，一次買10個也才2000元，連工本費都不足了更遑論食材費，用飯店規模去做便當是非常不划算的事，根本不敷成本；這波疫情不僅外國旅客不來，國內旅客也沒了，甚至因全台防疫三級警戒，餐廳連內用都不可。

對此，蕭景田強調，去年因防疫做得不錯，後來有所謂「報復性消費」，或許還能為觀光旅館業保留8%至一成的生意，堪稱一線生機，但今年5月這波疫情不斷擴散，現如今連1%生意都不到，開門做生意陪的錢比不開還多，索性都停業，也有些乾脆轉為防疫旅館。若政府真要救觀光，就應讓全民都有疫苗可打，不要阻擋民間採購疫苗，這樣三級警戒才有可能解除，民眾也才會出來旅遊與消費。

(中時新聞網)