「沒有在怕的啦！多沖幾次就都賺回來了。」根據《財訊》報導，520當日，疫情持續籠罩全台下，但投資人的心理早已解封，當沖占比首度衝破50%，當沖交易金額一舉衝上2400億元，再度改寫新高。

「每兩筆交易中，一筆就是當沖單，真讓人不敢置信。」一位壽險的操盤主管說。不要忘了，疫情最嚴峻時，股市殺聲隆隆，14日還傳出違約交割金額衝上3億元以上，其中當沖占比最高個股中，陽明違約交割金額達1.03億元，長榮達3526萬元。《財訊》報導指出，沒想到短短幾日之內，籌碼浮額調整完畢後，台股當沖占比居然又創新高了。

先交易再付款 制度的巧門

《財訊》指出，很多人抱怨，當沖就是把台股當作賭場，也是造成台股籌碼凌亂的元凶。從證交所公布的數據顯示，自實施當沖稅率調降後，因為交易成本大減，當沖占比的確由原本的15%，躍升至35%，成為台股操作模式的一股新形態。

位在北市南京東路上的一名交易大戶說，若這一次殺盤都澆不熄市場當沖的熱情，投資人就得適應當沖現象，才不會被市場淘汰。

券商營業主管解釋，由於年輕人的本金少，屬於信用交易的槓桿操作，無本當沖自然成為最佳的投資工具。不過，《財訊》分析，在全民瘋當沖的當下，隨著違約交割事件陸續傳出，各大股市討論區的網站開始流出年輕人投資失利的故事。

「當沖最大的風險，就是沖不掉，出現違約交割。」僑光科技大學財務金融系教授鄭廳宜，接受《財訊》採訪時解釋，所謂當沖，就是當天買進股票，當日賣掉，只需要結算買賣的價差和手續費，不需負擔持股成本。不幸的是，當遇見台股大崩盤，讓原本當沖交易的年輕人，賣不掉手上的持股，就容易出事了。

舉例來說，一般交易的情況下，買進10張長榮70元，需要的成本是70萬元，交割日期是2天後，這就是所謂的T+2交易制度。但當沖交易，由於10張的長榮買進與賣出是當天就完成交易，2天後的交割是不需要負擔成本，只需要結算買賣之間的價差而已，這讓本金少的年輕人視作是完美的無本生意。

但這一回萬萬沒預料到，出現2500點的大殺盤，所有股票都打入跌停板了，導致買進的股票無法賣出完成當沖交易，2日後交割日付不出交易成本70萬元，便出現違約交割。

也押個股期 高手兩頭套利

《財訊》分析，面對這一波違約交割、融資斷頭、當沖出場等亂象，很多人把過錯放在當沖交易稅率減半，這等於鼓勵助長年輕人把股市當賭場，才釀成悲劇。但鄭廳宜卻認為，不管是無本當沖、或違約交割，問題點可能是出在T+2交易制度。

(中時新聞網)