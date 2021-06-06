根據《財訊》報導，如果不是疫情拉警報，此時的台北一隅，應該是有一場獨一無二的珠寶藝術展—被譽為世界最具影響力，同時又最神祕的猶太裔頂級藏家珠寶品牌Moussaieff（慕莎依芙），攜手出生於台南的當代珠寶藝術名家胡茵菲（Anna Hu），將首次在亞洲發表Moussaieff by Anna Hu聯合珠寶藝術展，並以台北爲首站。

《財訊》報導指出，30件頂級珠寶藝術作品，超過50億元價值的展覽，雖是暫時延後，然而Moussaieff的神祕色彩，以及胡茵菲本身的傳奇，話題性絲毫不減！

攜手神祕家族 Moussaieff可回溯絲路時代

「可以說，猶太人在銀行界有羅斯柴爾德家族（Rothschild，是近代最富有的神祕國際銀行家族），在珠寶界就是Moussaieff，他們是像千年老樹根那麼深的猶太人大家族。」胡茵菲這麼形容著。

根據《財訊》報導，台面上Moussaieff的品牌創於1850年，是迄今少數仍由家族持有的頂級珠寶品牌，但其家族歷史可以回溯到連貫歐亞的絲綢之路時代。「所有的珠寶商都源自絲路交易開始的，而有珠寶商這個行業時，Moussaieff就存在了。」講到這段歷史，胡茵菲眼神盡是崇拜，因為這次拍板與她合作的對象，是目前Moussaieff的當家Alisa Moussaieff。

《財訊》報導指出，高齡91歲、極其低調又深藏不露的Alisa，國際珠寶界人稱「鑽石女王」，一生所持有及經手的珍稀珠寶難以估量。2014年，Alisa開始拋一些彩鑽到拍賣市場，沒做任何宣傳就全部賣掉，而且價格相當好。珠寶產業的價格與風向趨勢，有時候就是她的一個小動作。

一個古老珠寶帝國的91歲掌舵者，為何與44歲的胡茵菲擦出火花決定合作？其實，緣分到來之前，胡茵菲已經在業界30年之久了！沒錯，14歲時，胡茵菲就隨著爸爸到以色列採購寶石，「當然，價格是爸爸決定，但品質由我來看。」接受《財訊》團隊採訪時，她說，自己挑選寶石很直覺且精準，「就與絕對音感一樣」。

出身鑽石世家 從小的玩具就是華麗鑽石

根據《財訊》報導，胡茵菲出身於鑽石世家，女孩們玩芭比娃娃，她的玩具則是鑽石。胡茵菲原本是大提琴家，13歲奪得台灣省音樂大賽大提琴冠軍，14歲赴美留學，20歲因嚴重肌腱炎，轉而朝珠寶藝術界發展，繼音樂學位，又陸續唸了兩個寶石相關學位，以及兩個藝術相關碩士。但她並未放棄音樂，而是將珠寶世界結合音樂的韻律與藝術的繽紛，「你看，寶石是一顆一顆的，音符也是一顆一顆的；我的使命感，就是以音樂家與作曲家的方式，把每一顆、每一顆的寶石串聯在一起。」

(中時新聞網)