《財訊》報導指出，今年4月，美國電動車廠特斯拉最暢銷車款Model 3首次在中國出現銷量重挫，在中國政府的布局下，中國電動車市場恐怕將進入轉折點，有可能重演當年中國山寨手機挑戰國際大廠的戲碼，更激烈的爭奪戰即將開打。

5月11日，中國乘聯會公布中國新能源車（以電動車為主）4月的銷量，由於特斯拉採取直銷模式，這份報告中揭露的車廠批發數字，最能反映特斯拉在中國的市場表現。報告中顯示，全中國今年4月賣出18萬4000輛新能源車，較去年同期成長214%。

《財訊》分析，但是，中國特斯拉4月賣出2萬5845輛車，較3月賣出的3萬5478輛，大幅減少了9633輛。中國乘聯會同時指出，特斯拉4月從中國出口1萬4174輛車，意思是，特斯拉在中國內需市場只賣出1萬1671輛車，出口數量竟然比內銷還多。

打擊特斯拉 中國動作頻頻

根據《財訊》報導，今年來，中國對特斯拉在中國市場發展，展開各種非典型的杯葛行動。4月底，中國車主在上海車展大鬧特斯拉攤位，抗議特斯拉煞車失靈，中國政府順勢介入，要求特斯拉交出行車數據。同樣在4月，多家中國媒體及電動車群組回報，多個城市出現交通警察限制特斯拉行駛高速公路，或禁止特斯拉進入軍事地區，這些都嚴重打擊特斯拉品牌。

《財訊》報導指出，上海車展期間，特斯拉副總裁陶琳先是強調對不合理要求絕不妥協，但很快地，為了緩解中國官方壓力，也馬上宣告將於今年第2季建設中國資料中心，承諾特斯拉在中國收集到的數據將留在中國，希望中國軍方能解除禁令。

現在，特斯拉和中國就像一對怨偶，雙方打得激烈，但是，一出大門，雙方對外都說「沒事」！

《財訊》分析，特斯拉現在當然有不跟中國撕破臉的理由。根據特斯拉第1季財報，Model 3和Model Y是目前特斯拉最受歡迎的車款，共賣出18萬2000輛，高階的Model S和Model X只賣出2000輛，「我們的Model Y在中國大受消費者歡迎，很快就以全產能生產，」特斯拉在第1季財報新聞稿中寫道。

留住特斯拉 施壓適可而止

特斯拉是從2019年底開始在中國銷售Model 3電動車。根據中國乘聯會的資訊，特斯拉當月賣出1萬4954輛，占中國電動車市場23%，穩居第一，11月更突破2萬1000輛，特斯拉股價也跟著節節攀升。但今年4月在中國的一系列衝突發生後，特斯拉股價也跟著下滑。

(中時新聞網)