根據國內資料統計數據顯示，全台約有10萬人曾受到眩暈症的困擾，眩暈發作時，感到眼前的事物天旋地轉，嚴重時還會失去平衡感，完全無法站立，資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，眩暈症可分為「周邊型眩暈」和「中樞型眩暈」2種，中樞型眩暈是最棘手的類型，不過有90%患者都屬於周邊型眩暈，只要耐心服藥，便能夠改善症狀，重拾良好的生活品質。

李宏信醫師指出，眩暈和一般的頭暈不同，頭暈是感覺頭昏昏沉沉，如站在船上左搖右晃的感覺，但不至於天旋地轉，與內科疾病較有關連。

而眩暈症發作時，患者會感到周遭環境和眼前世界都在轉動，並可能會出現噁心、嘔吐或冒冷汗等反應。其中，中樞型眩暈指的是中樞神經系統發生問題，包括小腦、腦幹，較危急的是腦瘤和腦中風，屬於較嚴重且棘手的病症，須立即治療。

不過醫師指出，即使是腦中風，在急症給予腦部抗凝血藥物，也可恢復；至於周邊型眩暈，則是內耳器官出現問題，像是前庭病變、三半規管或平衡神經等出現失調，治療方面多以藥物控制為主。

眩暈患者中，約有9成是周邊型眩暈，李宏信醫師進一步解釋，周邊型眩暈通常是內耳血管因膽固醇或血脂沉澱，導致血管阻塞、血流不通，進而使得淋巴液積水，引發眩暈症，背後的原因很多，像是生活壓力大、睡眠不足、過度勞累、焦慮，及飲食偏好重口味、作息不規律等，都易使得血管過度收縮，血流不暢，嚴重時可能使得組織缺血壞死，導致內耳神經萎縮。

李宏信醫師提到，若眩暈急性發作時，必須掛急診，緊急緩解症狀，先以利尿劑藥物讓患者排出體內的鹽分及水分，降低內耳壓力，待病情穩定後，治療上會增加促進血液循環的藥物，幫助內耳的微血管血流供應順暢。若是症狀較嚴重、需長期治療的患者，後期會再以滋養神經、擴張血管等藥物為主。

有些眩暈患者，接受止暈藥物治療後，症狀很快就能痊癒而消失，但由於容易就復發，卻又不知何時發生，令病人感到恐懼而不敢遠行。除了藥物治療，雖然也可以選擇手術方式，不過因內耳手術靠近腦部，風險較高，術後仍有復發可能，通常不建議冒險進行。

家醫科醫師李政道補充說明，對於常常復發的案例，必須長期服藥一段時間，約2至3個月，改善內耳生理功能，才能達到不易復發的目的。

若飲食中攝取過多鈉，容易讓身體排不出多餘的水分，因此低油、低鹽、低糖飲食較適合眩暈症患者，也不建議喝太多湯，因為湯品中鹽分較多。

此外，應多吃新鮮蔬菜、水果及穀類，盡量以原型食物為主，少吃加工食品，多喝開水幫助身體代謝，避免菸、酒及濃茶、咖啡、巧克力、可樂等刺激物，並注意保持充足睡眠和穩定的情緒，都有助於減緩眩暈症發生。

(中時新聞網)