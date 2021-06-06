新冠肺炎疫情衝擊各行各業，行政院公布「紓困4.0」補助方案，於4日起陸續撥款，預計有730萬人次受惠。不過，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇5日在臉書表示，她發現幼兒園現在出現退班潮，對於小型的幼兒園來說更是沈重的負擔，更有園長形容這次疫情的襲擊，「幼教業者好像是紓困邊緣人」。

陳思宇5日在臉書提到，這波疫情，造成全台持續在防疫三級警戒，而從幼兒園到大學至今也面臨停課，對於有沒有可能在14日解封重回校園，教育部長也預計在下週宣布，面對疫情大家都戰戰兢兢，然而對於幼兒園來說，停課後面對的就是收入的歸零，每個月都是以當月家長繳交的學費為營運的基礎，「五月份面對突如其來的疫情先依照政府做了退費，六月時還沒看到疫情趨緩的盡頭，卻是要先面對陸陸續續家長的電話，反應要退班」。

陳思宇透露，六月業者也全力配合政府不收取代收代辦費，待解除警戒後再依照實際到班數計算，但在這之前幼兒園在房租、水電費、老師薪資以及線上教育甚至營養午餐食材準備卻還是樣樣要支出，「入不敷出加上已經接獲許多家長們來電六月退班，成本沒有減少學生卻變少，根本是雪上加霜」。

另外，陳思宇詢問一些園長意見，其中有園長透露，「這次疫情的襲擊，幼教業者好像是紓困邊緣人，只能自己找解方，自己想辦法生存，面對各項紓困方案只能東問西問，卻找不到一個可以主責的窗口。」

因此陳思宇呼籲在未來紓困補助上面，政府要有一個單一窗口，讓業者、教育團體清楚了解政府提供的補助及紓困，且政府呼籲家長若小朋友有特別的個案是可以去做受托的，但這對家長或是針對業者來說，其實都是一個覺得有點困難的狀態，因為在疫情期間大家都會是有點恐慌的狀態，是否未來有開放性托育的話，能夠先讓幼兒教育的老師們比照第四類社工部分一起做疫苗施打。

(中時新聞網)