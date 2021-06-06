國外疫苗陸續抵台，使二期尚未解盲的高端周五（4日）連殺第5根跌停，股價來到230.5元，還有近萬張賣不掉，本周暴跌4成，由於股價波動太大，明起（7日）改人工管制撮合、約每20分鐘撮合一次。有網友表示，下周關起來崩會更慘，神仙也難救。法人則認為，高端要打開跌停有兩條件，首先二期解盲必須成功；再者，本益比修正到一定程度，且籌碼清洗過後，才可能有接手買盤進場。

高端近日捲入採購爭議，連續慘摔5根跌停，股價從389元殺到230.5元，單周暴跌4成。櫃買中心表示，高端疫苗最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心股價波動過大，自6月7日起10個營業日（到6月21日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

對於高端下周起遭管制撮合，PTT網友一面倒直呼會更慘，紛紛留言「炸開 真的有機會10根了」、「畢竟沒三期 而且每季都賠錢 處置一來 神仙難救 要不要開賭盤看能否超越19根」、「這周很多人接刀 這下更難脫手了」、「拿得到國際認證有機會V轉 但機率...」、「解盲過了跌停自動就打開了賭徒進場」、「周五還是有一千多張被買走，玉山高雄哥就是要賣不管了」。

另有網友表示，高端跌停跟世芯一樣，但被其他人吐槽，「世芯是被掃到颱風尾，人家是賺錢好嘛，高端今年賺多少？」、「跟世芯比真的是笑話 要也是跟基亞浩鼎比」、「這不就基亞劇本…怕爆」、「跟合一一樣 一直跌停還要被懲罰XD」、「跌20根我就可憐他進場」。

高端何時能打開跌停，市場也相當關注，法人指出，這波主要是炒股疑雲和民眾的不信任感重創高端股價，未來要二期解盲過關，釐清國產疫苗的未來性，以及拉回修正本益比後，投資價值浮現，才可能有接手買盤進場。

(中時新聞網)