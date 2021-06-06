汪小菲昨(5日)在微博大談兩岸政治與疫苗問題，與大S為此在電話中大吵一架，令大S火大單方面宣布離婚，讓汪小菲得知自己被休夫整個人都傻了，向陸媒坦言：「我不知道。」不過他的媽媽張蘭畢竟是見過大風大浪的女強人，照樣在社群網站直播帶貨，下午先是為兒子媳婦澄清離婚傳聞，強調大家都好著呢，晚上直播時更透露對汪小菲的心疼之情，眼眶一度泛淚。

拜媳婦大S鬧離婚所賜，張蘭直播人數也創新高，聊天室也被「你兒子離婚了」、「大S汪小菲到底離婚沒」等留言灌爆，令張蘭相當無奈，一度要大家看看屈原的離騷，不要關心別人家八卦。

張蘭直播談汪小菲，言語盡是心疼。(取自張蘭抖音)

其實張蘭晚上直播時，汪小菲也在家中與朋友聚會吃飯，張蘭也透露對兒子的心疼之情，稱汪小菲創業很辛苦，一個人要忙東忙西，明天還要飛去成都工廠，其實汪小菲也是很想回台灣看妻兒，但隔離一次就要耗費近1個月時間，而汪小菲已經來回隔離3次了。

張蘭直播到一半時，汪小菲更疑似喝多了，不小心撞上後頭鏡子，令張蘭連忙喊他小心，這時汪小菲才知道原來母親這麼晚了還在直播幫他賣貨，忍不住回頭跟朋友說：「媽媽這麼晚了還在直播賣粽子，太辛苦了。」

汪小菲這番話也讓張蘭聽了相當感動，一度眼眶泛淚，表示有兒子這句話就夠了，直播再晚她都不累。然而在下播後，張蘭更點讚了一則網友留言「我也支持小菲，那麼好的教育，還得遷就她，多久都不回北京。不考慮奶奶想孩子嗎？」與大S婆媳關係再次引發熱議。

(中時新聞網)