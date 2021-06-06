美國聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）與昆斯（Christopher Andrew Coons）將於今天訪台，國民黨主席江啟臣深夜在臉書發表致蔡英文總統公開信，要求蔡英文務必請美國參議員向美方溝通爭取，助台取得更多疫苗，讓台灣在最短時間內提升群體免疫，避免台灣產業停工波及全球供應鏈，影響疫後全球經濟復興的腳步。

本土疫情嚴峻，江啟臣說，近兩天，竹南兩家電子封測廠的大規模群聚感染，更顯示疫情已蔓延逼近台灣經濟動脈，更是全球電子供應鏈樞紐的桃竹苗產業帶。倘若台灣疫情無法獲得控制，甚至可能導致科技製造商的連鎖停工，與全球相關產業產業鏈的斷鍊。

「幫助台灣，就是幫助世界」，江啟臣表示，相信蔡英文也會同意這句話，他期許蔡英文明天接見3位美國國會議員時能直言現實，更希望蔡英文能帶著更高的風險意識，考量最壞狀況，不存任何僥倖心理。畢竟，病毒威脅不是任何宣傳文藻能遮掩的。

全文如下：

蔡英文總統閣下鈞鑒，

明天，美國聯邦參議員 Tammy Duckworth、Dan Sullivan、Chris Coons 等一行訪問團計劃訪台。身為國民黨主席，也歡迎三位美方朋友的到訪。

據聞，總統將於明早 08：30，於松山空指部接見訪問團。請總統務必向訪問團闡明，台灣當前疫情嚴峻、疫苗短缺，並請三位參議員向美方溝通爭取，幫助台灣儘速取得更多疫苗，在最短時間提升群體免疫，避免台灣產業停工波及全球供應鏈，影響疫後全球經濟復興的腳步。

台灣五月出現疫情破口，爆發社群感染以來，即便指揮中心下令全國三級警戒，頒布諸多禁令，每日確診與死亡人數卻始終壓不下來。全民承擔防疫新政帶來的各種拘束，每天醫療前線更上演天人永隔的悲劇，壓迫著在無止盡過勞中的醫護。

總統與指揮中心曾多次表明，政府有完備的疫苗採購規劃，請全民放心。但本土疫情一爆發，原本規劃馬上顯得緩不濟急——更何況，蔡政府原本還高度仰賴連二期臨床都還沒解盲的國產疫苗，人民如何能夠放心？

近兩天，竹南兩家電子封測廠的大規模群聚感染，更顯示疫情已蔓延逼近台灣經濟動脈，更是全球電子供應鏈樞紐的桃竹苗產業帶。倘若台灣疫情無法獲得控制，甚至可能導致科技製造商的連鎖停工，與全球相關產業產業鏈的斷鍊。

在世界的尺度下，台灣不大，人口不多；但在全球產業鏈中，台灣有許多企業與產業群聚，擁有重要的樞紐位置。台灣能否成功控制疫情，不只會響我們，更是疫後全球經濟復甦動能的關鍵。

我曾多次強調「幫助台灣，就是幫助世界」；相信總統也會同意。

期許總統明天接見三位美國國會議員時能直言現實，更希望總統能帶著更高的風險意識，考量最壞狀況，不存任何僥倖心理。畢竟，病毒威脅不是任何宣傳文藻能遮掩的。

國民黨秉持在野黨的角色，對於政府防疫措施曾多所批判，但出發點，從來都是為了台灣的好。過去國民黨曾呼籲推動提升篩檢量能、離島快篩，鼓勵民間企業、團體協助爭取疫苗，近日看到蔡政府也能逐漸採納推行；雖然朝野仍不乏歧見，但希望政府能著眼於這些對國家人民有利的建言。

畢竟防疫不分朝野；倘若輸給病毒，藍綠都不會是贏家。

國民黨主席 江啟臣

(中時 )