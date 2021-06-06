中央流行疫情指揮中心5日表示，政院3日已通過特別預算40億元，補助接種公費疫苗的掛號費、藥事服務費等，可助節省50到229元不等，6月7日起上路。對於全民免費打疫苗，總統蔡英文深夜透過臉書喊話「輪到你，就去打」，並請大家「團結防疫守台灣」。

台北市長柯文哲5日表示，為讓疫苗接種少掉一些步驟，民眾接種疫苗免收掛號費。指揮中心晚間也發出新聞稿，發言人莊人祥表示，公費疫苗的疫苗是免費的，但民眾接種需付掛號費、藥事服務費等，一般來說每人花費金額介於50到229元不等，為提升民眾接種意願，指揮中心已編列經費約40億元，別條例修法於5月31日經立院三讀通過後，相關預算也於6月3日於行政院會通過，請醫院6月7日開始不向公費對象收錢，免費提供民眾接種公費疫苗，並在每月會將相關金額入帳給醫院。

對此，蔡英文接近凌晨0時在臉書強調「關於疫苗接種費用：全民打疫苗都免費！」未來施打公費COVID-19疫苗，不只疫苗本身免費，也免付掛號費、藥事服務費等行政費用，也就是施打疫苗完全免費。

她指出，上週立法院三讀通過特別條例修法後，行政院已經多編列224.5億元預算幫全民採購疫苗，約40億元預算負擔全民施打費用，讓全民在面對疫情挑戰時，不用擔心施打疫苗的費用；更重要的是，中央也編列經費補助所有縣市政府，辦理社區接種站、大型接種站的經費，請各地方政府務必要盡快準備好施打計畫。

蔡英文也提到，隨著疫苗陸續到貨，請大家在等待的同時也要記得，「輪到你，就去打」，這樣就能為防疫做出貢獻。

(中時新聞網)