國內疫情嚴峻，為避免連假人潮流動，全國三級警戒延長至6月14日、端午節後，不過高雄市議員黃捷發現，目前台鐵南下車票幾乎完售，高鐵尖峰時段也一票難求，此現象讓她疾呼「拜託請去退票」，別讓雙鐵成為疫情失速列車 。

黃捷5日在臉書指出，下個週末就是端午連假，雖然這次連假雙鐵降載，只留下約兩成的乘載量，全車也實施梅花座，但目前台鐵南下的票還是被訂滿，高鐵尖峰時間的票也是全數售出的狀態，這代表仍有相當程度的遊子會在端午節返鄉，因此她呼籲大家，「不要返鄉成為破口！」

高雄市議員黃捷呼籲大家端午連假不要返鄉成為破口。（圖／摘自黃捷IG）

她提醒，目前高雄幾大群聚案件，感染源都來自雙北活動史，或是和雙北的親友接觸後確診，5日台南的確診案例，也是因為新北姪女將孩子帶回台南託長輩照顧，「北孫南送」結果造成60多歲的台南長輩確診。

現在全國仍是三級警戒，黃捷請大家忍耐再忍耐，「否則連一時的犧牲都不願意，只會造成更巨大的犧牲！」忍耐三週了，她說，知道大家真的很悶很辛苦，但比起第一線奮戰辛苦的醫護，不用動就能防疫，已經是最簡單又有效的方式了。

「想念親人，就不要讓最愛的親人置身於染疫風險之中」，她呼籲大家，如果可以，「請去退票，乖乖在家，用最安全的方式表達你的思念」。

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(中時新聞網)