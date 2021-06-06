中華女籃球員魏于淳運球嘗試突破。(取自FIBA官網)

僅派「三劍客」前往匈牙利參加東京奧運3對3大學女籃資格賽的中華隊，6日先以11比21不敵義大利，接著靠著魏于淳、劉希曄各拿7分帶領，終以16比10擊退伊朗拿下預賽首勝，今晚9點25分將以A組第2身分，跟B組第3愛沙尼亞爭搶4強門票，這次資格賽只有冠軍才可拿到東奧資格。

中華隊今天首戰遇上先前曾在東奧女籃3對3資格賽以10比22輸球的義大利，這次中華隊仍以21比11敗下陣來，接著預賽第2戰面對伊朗，一開賽雖處0比2落後，中華隊卻發揮速度與切入破壞優勢，靠著接連罰球，反以5比3超前。

接下來中華隊繼續靠著魏于淳、劉希曄兩人穩定火力，甚至劉希曄率先投進中華隊首顆兩分球，一舉擴大領先優勢到7分，伊朗雖追到只差5分，劉希曄卻在最後19秒完成切入上籃，接著最後16秒再罰進1分，也讓比賽宣告沒有懸念。

中華隊原本選出魏于淳、林仙芳、劉希曄與去年WSBL總冠軍賽MVP陳鈺君4人組隊出征，卻因國泰女籃反對陳鈺君參加，結果變成只剩3名球員參賽窘境，自然面臨相當嚴苛的體能考驗，畢竟其他國家代表隊都有4名球員可輪替休息。

(中時 )