2021法國網球公開賽會內賽第一周賽程，男單大會頭號種子、塞爾維亞世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）晉級地相當順利，法國巴黎當地時間6月5日在第三輪賽事以6比1、6比4、6比1擊退世界排名第93的立陶宛選手貝蘭基斯（Ricardas Berankis），連續12年闖入法網男單第四輪16強之林。

喬柯維奇目前三盤比賽一盤未失，贏得輕鬆寫意，連12年打進到法網男單16強，創下網球進入公開化年度以來最長紀錄，前紀錄是連續11年，就連今年挑戰法網5連霸、生涯13度封王的納達爾（Radael Nadal），也沒能達成這個紀錄，而喬帥和費德勒（Roger Federer）也是男子唯二生涯能累積50次打進四大賽16強的男子選手。

目前3場比賽喬柯維奇只讓對手拿到23局，和貝蘭基斯這場，喬帥沒有面臨任何破發點，只發生18次非受迫性失誤，打出30個致勝球，他說：「或許欣賞比賽的各位覺得贏得很簡單，其實不然。每場比賽狀況不一樣，不知道您們是怎麼用法文說的，今天的球彈跳較低，我想我只是適應得比較好。」

喬柯維奇下一場將面對19歲義大利小將穆塞提（ Lorenzo Musetti），這是穆塞提生涯首次參加四大滿貫賽會內賽，第三輪以3比6、6比4、6比3、3比6、6比3力克同胞切奇納托（Marco Cecchinato），喬帥說：「穆塞提會是我很大的挑戰，他沒有什麼好輸的，我相信他會試著打出人生好球的。」

(中時 )