2011年蘇晏霈北上打拚時，因為孤單而興起養寵物的念頭，原本想養狗的她，與虎斑貓「蘇希」只相處了短短5分鐘，就改變心意決定收編。貼心的蘇希與蘇晏霈相伴10年，今年4月因腫瘤過世，回想母子倆最後相處的時刻，蘇晏霈哽咽地說：「牠跟我回家時有一隻眼睛沒閉上，但在我對牠說了很多話後就闔上了，像是要我放心一樣。」

今年4月蘇希因病過世，留給蘇晏霈無限想念。（圖／蘇晏霈提供）

十年前，蘇晏霈在方馨的介紹下，到寵物店看流浪動物。她回憶，從櫥窗外看到其中一隻虎斑貓時，雖然覺得牠很活潑，但領養意願不高，沒想到在店裡抱起這隻貓，牠竟一點也不怕生，主動鑽進懷裡，讓蘇晏霈又驚又喜，「我抱了牠五分鐘，當下就決定收養。」

蘇希與人相當親近，博得蘇晏霈好友們的喜愛。（圖／蘇晏霈提供）

大方給拍 不傲嬌

由於想讓「兒子」跟自己同姓，加上愛吃日本料理，蘇晏霈因此採用「壽司」的諧音，將兒子取名為「蘇希」。在她眼中，蘇希是個不折不扣的「暖男」，個性穩定又乖巧，餵什麼都吃，也不同於一般貓咪的高冷個性，願意讓她一直抱，「不管幫蘇希拍多少張照片，牠都很配合，所以我手機裡都是牠的照片。」

但去年八月，蘇希被診斷出腦部有腫瘤，壓迫到視神經，因此漸漸看不到，當時正在趕拍《多情城市》的蘇晏霈，為了不影響工作，只好每天半夜起床餵藥，後期更得趁著劇組放飯的一小時空檔，回家照料蘇希。後來她把蘇希帶到攝影棚照顧，乖巧的蘇希吃飽後就在推車裡睡覺，深得劇組眾人的喜愛；蘇晏霈還透過寵物溝通師得知，蘇希很喜歡陪媽咪工作，看到大家都很喜歡牠，也覺得很幸福。

身體每況愈下的蘇希，被蘇晏霈帶到劇組時，總是相當乖巧惹人憐愛。（圖／蘇晏霈提供）

人見人愛 成團寵

可惜蘇希的健康每況愈下，不但無法走路，還曾因貧血、失溫和急性腎衰竭等症狀就醫多次。今年四月底，蘇晏霈發現牠呼吸急促趕緊送醫，隔天早上就接到蘇希正在急救的通知，在趕往醫院的路上，她崩潰大哭，一邊拜託醫生「一定要幫我急救！」內心也在對蘇希喊話「等我！」抵達醫院後，她見到蘇希飽受折磨的模樣，感到十分自責，便趕緊到牠身邊說：「我來了，你不用擔心不要害怕！」才真的放手讓兒子離去。

蘇希離世後，蘇晏霈為牠選擇樹葬，「我不想綁住蘇希，所以不把骨灰帶回家，我知道牠很愛這個家，我怕牠會捨不得離開。」在這一刻，蘇晏霈仍強打精神為蘇希著想，母子情深令人動容。

（圖／蘇晏霈提供）

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(中時新聞網)