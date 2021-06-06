演員王宣去年跨足實境節目《全明星運動會》，透過勤奮不懈的練習，從藍隊的選秀鍋底成為黑馬。她坦言過去非常沒耐心，直到接觸手作甜點，才發現自己原來可以如此專注。2年前王宣砸下6位數，與友人合資成立「HaeshBaking」烘焙坊，除了開業授課，也積極準備外銷肉桂捲等商品，第一個鎖定的合作對象，就是她的藍隊戰友、近來成為咖啡廳老闆的夏和熙！

頗有生意頭腦的王宣，有意和《全明星運動會》藍隊夥伴夏和熙開的咖啡廳合作，為烘焙坊開創商機。（圖／翻攝自網路）

三年前，王宣報名韓式擠花課程，因而認識投資夥伴「圈圈」。說起對戰友的初期印象，她開玩笑地說：「她是我見過最不會教課的老師。」王宣解釋，不擅交際的圈圈，個性和她完全相反，在課堂上不愛跟學生閒聊，但教學態度非常認真謹慎；深入了解後，王宣和圈圈一拍即合，認識短短三個月，便決定合開「Haesh Baking」烘焙坊。

為讓副業多元發展，王宣積極開拓新方向，希望未來開一間複合式咖啡廳。（圖／戴世平攝）

放下科技 堅持交流

王宣擅長行銷，加上演藝圈人脈廣闊，一手包辦烘焙坊的宣傳業務，其餘幾乎交由夥伴發揮所長。「溫度」是王宣對營運最大的堅持，圈圈也很認同她的理念，課程都以包課、小班制預約為主，最少兩人即可開班；此外，她們更屏棄以冰冷的平板電腦教學，全部課程都由圈圈手把手指導。

去年上半年因疫情攪局，烘焙教室整整三個月無法正常營運，圈圈一度考慮推出線上課程，但王宣仍堅持初衷，「我覺得線上課程沒有溫度，我很喜歡人與人之間的交流。」因此，她們積極找尋出路，開始接外燴及彌月禮盒等訂單。

為讓副業多元發展，王宣積極開拓新方向，希望未來開一間複合式咖啡廳。（圖／戴世平攝）

姪子報到 催出訂單

碰巧王宣的哥哥去年喜迎雙胞胎兒子，她立刻自告奮勇，要為姪子設計彌月禮盒。起初哥哥對此有所疑慮，王宣為了讓家人安心，從外盒包裝到小卡設計，全部親力親為，她以雙胞胎為概念，內容物以雙色、雙數當主軸，才說服哥哥下單五十盒，成品出爐後，果然獲得滿滿好評。

利用手作培養出耐心的王宣，連姪子的彌月禮盒設計都親手包辦。（圖／戴世平攝）

此外，王宣今年還計畫與咖啡廳合作，第一波預計推出肉桂捲，雖然目前仍處於廣送親友試吃的階段，但她早已規劃行銷方針，並鎖定今年三月才開了咖啡廳的好友夏和熙，「現在飢餓行銷還是比較盛行，如果它（肉桂捲）的口感可以被買單，我們就能合作。」

利用手作培養出耐心的王宣，連姪子的彌月禮盒設計都親手包辦。（圖／戴世平攝）

不過，近來疫情升溫，王宣也暫時停止烘培坊授課，改接訂單的方式填補收入，但她樂觀地表示：「趁這個時間點，把一些設備跟器材更新，我們會再研究不同的甜點，希望疫情趨緩後有更多新東西給大家！」

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(中時新聞網)