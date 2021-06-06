【回憶殺】大S（徐熙媛）10年前在派對與小5歲「京城四少」汪小菲一見鍾情，雙方僅交往20天決定互許終身，當年在海南島舉辦奢華婚禮轟動一時，估計花費至少3千萬台幣。只是這場原本應是受人祝福的婚禮，卻意外衍伸出不少風波，昔日的大陸首富王健林之子王思聰，更因與新郎汪小菲隔空互罵，一戰成名。

汪小菲當年憑著俊俏外型加上俏江南太子爺背景，還有近百億人民幣的身價，讓他與汪雨、王爍、王珂被封為「京城四少」，曾與章子怡、張雨綺等女星傳出緋聞。因此他與大S的世紀婚禮更是那一年的娛樂圈盛事，不過隨著婚禮現場照片一一在網路上流傳，從嘉賓禮到婚宴布置的極盡奢華，也為小倆口惹來炫富質疑。

大S當年與汪小菲的海南島婚禮風波多多，身為大家長的張蘭數度出面滅火。(本報系資料照)

張蘭為此還特地出來闢謠，表示整個婚禮花費不超過百萬人民幣，「我跟萬達董事長（王健林）非常好，他的飯店免費贊助，俏江南又包辦宴席，一定會給優惠。」

想不到張蘭一席話竟惹來王思聰不滿，年少輕狂的他，不客氣地直接在微博寫下：「看來兒子的裝X是遺傳母親的狂想症，張蘭阿姨妳好歹也算個知名企業家怎能隨意造謠呢？妳花多少錢辦個婚禮不關我事，但是妳從未和我父親見過面妳怎能胡說和妳關係好，甚至贊助妳那裝X兒子的婚禮呢？高調就高調唄，本身也不是錯，但妳裝啥啊？不還說禮金全捐嗎，你給我個發票看看唄？」

大陸富商王健林之子王思聰。(取自百度百科)

對此張蘭則向媒體表示王思聰是個血氣方剛的孩子，不明白父親為何這樣做很正常，「（萬達贊助婚禮）不僅僅是送人情的事情，對雙方的企業品牌都有很好的促進作用，對雙方都有好處。」想不到王思聰又再度打臉張蘭，直指對方在造謠，萬達不僅沒贊助婚禮，爸爸也根本不知道俏江南的董事長姓張。

汪小菲看到母親被王思聰這樣羞辱，個性剛烈的他當然是忍不下這口氣，某天趁著酒意直接開飆王思聰：「孫子，就你一臉臭傻X，有你他X受罪那天！小崽子。」

想不到王思聰接下來的這番話，更疑似暗指大S嫁了個假豪門，「一對噁心母子，做點實際買賣吧，天天要不然就是作秀要不然就是逃官司，累不累啊？就你褲兜裡那倆鋼鏰(硬幣)還冒充富二代，你還真好意思，你那掛著軍牌的車就是你權力的象徵唄，你那明星老婆就是你上流社會的證明唄？自己照照鏡子去吧，三十好幾了整天整些沒用的。」而王思聰也因為與汪小菲這場罵戰一戰成名，成為大陸網友心目中的國民老公。

(中時新聞網)