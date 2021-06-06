新竹以南、宜花東15縣市發布大雨特報，高屏豪雨特報。（翻攝自 氣象局）

（15:40更新）雨彈北移！氣象局發布新竹縣市、苗中彰投雲嘉及宜花東13縣市大雨特報，高屏從大雨特報降為豪雨特報。鋒面影響，易有短延時強降雨，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

鋒面影響，中央氣象局中午發布高雄市、屏東縣大豪雨，台南市豪雨，苗中彰投雲嘉及宜花東10縣市大雨特報，同時水利署持續發布高雄市，屏東縣部分地區一級淹水警戒，其中高雄一級淹水警戒16個區縮小到8個區，包括高雄市三民區、鳥松區、鳳山區、旗津區、小港區、前鎮區、苓雅區、大寮區，已經開始積淹水，二級警戒則是林園區，3小時內可能積淹水。

屏東縣則是屏東市、麟洛鄉發布一級淹水警戒，長治鄉、佳冬鄉、竹田鄉、內埔鄉二級警戒。但是雨勢趨緩，下午淹水警戒都已經解除。同時，由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，氣象局也在下午4點解除大規模或劇烈豪雨事件。

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天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書指出，強烈雷雨帶直插，台南、高雄、北屏東暴雨成災，目前高雄時雨量已經破百，同時對流胞正對著南部陸地排隊等進場，「這種雨不管下在哪都會淹」。高雄前鎮區出現時雨量108.5毫米，大寮區106.5毫米。目前累積雨量第一名是屏東鹽埔301.0毫米，第二名屏東縣長治鄉300毫米，第三名高雄鳳山區289.5毫米。

今天凌晨起滯留鋒面就在南台灣上空盤據，由於雨太大，清晨南部民眾的手機就響起國家級警報連發，2小時就響了2次。氣象局長鄭明典也在臉書提醒，高雄、屏東，還有南台南要特別小心，「這條雨帶很強！」

截至今天下午3點半，南高屏地區累積雨量紫爆，達到300毫米。（翻攝自 氣象局）

鋒面影響，雨彈往北移，北部地區逐漸開始下大雨。（翻攝自 氣象局）

氣象局表示，今天滯留鋒面影響，天氣不穩定，各地整天降雨機率高，屬於有陣雨或雷雨的天氣，西半部、恆春半島及東北部容易出現短時強降雨並有普遍性的大雨或豪雨，尤其南部山區強降雨時間長，有局部大豪雨發生的機率；特別提醒大家，此波鋒面結構完整且伴隨偏強的西南風，鋒面帶上容易出現中小尺度的強對流系統，並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，請隨時留意氣象局發布的相關訊息。

(中時新聞網)