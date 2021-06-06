美跨黨派3參議員訪台 總統蔡英文親接見｜2021.06.06

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）率訪問團，今（6）日訪問台灣，據了解，一行人搭乘的「C-17運輸機」已降落松山機場，由外交部長吳釗燮接機。達克沃絲宣布，美國將捐贈台灣75萬劑疫苗。對此，吳釗燮表示，台灣正推動擴大接種疫苗，非常感謝美國透過具體行動支持台灣，將台灣納入疫苗捐贈計畫內。

美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯率領的訪問團6日搭乘C-17戰略戰術運輸機旋風式訪問台灣，預計停留三小時。（陳怡誠攝）

美跨黨派3參議員訪台。

達克沃絲在短暫談話時說，美國體認到台灣的迫切需要，因此台灣被列入第一批捐贈疫苗。

總統府發言人張惇涵昨表示，總統府誠摯歡迎，美國訪團也配合嚴格防疫規定，搭乘專機訪台。蔡英文總統預計將於上午8時30分，於國軍松山空指部機場接見訪問團。

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth，左二）、蘇利文（Dan Sullivan，右一）及昆斯（Chris Coons，左一）將於6日訪台。圖為三名美國參議員4日訪問首爾，與韓國外長鄭義溶（右二）合影。（韓國外交部網站）

美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯率領的訪問團6日經歷三個多小時旋風式訪問，6日隨即搭乘C-17戰略丨戰術運輸機離台。（陳怡誠攝）

張惇涵表示，此次訪團由跨黨派聯邦參議員組成，預計雙方將就台美關係、區域安全等各項重要議題交換意見，尤其台灣正值面臨疫情挑戰之際，感謝訪團配合落實防疫規範訪問台灣，充分展現美國國會跨黨派對台灣的支持。

張惇涵指出，三位參議員皆長期堅定支持台灣，達克沃絲、蘇利文兩位參議員是聯邦參議院軍事委員會成員，多次力挺友台法案；昆斯參議員則是聯邦參議院外交委員會成員，也是《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人。

張惇涵表示，此次訪團也是聯邦參議院軍事委員會自去年全球疫情爆發以來，首度規劃的國際訪團，對於三位堅定支持台灣的參議員能在此時此刻訪台，表達誠摯歡迎，並期待此行能讓台美在既有良好基礎上，進一步深化合作夥伴關係。

(中時新聞網)