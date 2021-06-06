奧蘭多魔術6日宣布克利福德(Steve Clifford)將卸下總教練職務，這次不是魔術開除他，而是克利福德不想做了。過去3季克利福德在魔術累積96勝131敗，敗場數集中在本季（21勝51敗），其餘兩季魔術都有打進季後賽。由於魔術開始擺爛重建，克利福德不想再久留，最後與球團達成分道揚鑣的共識。

「我們感謝克利福德對魔術的貢獻，感謝他為我們做出的犧牲，他明白我們航向的道路與他在聯盟中追求的目標不同。」

魔術近年的主將為瑞士中鋒武切維奇(Nikola Vucevic)，他效力魔術將近9季，在克利福德手中的3季打出最佳成績，本季在魔術衝到場均24.5分、11.8籃板、40.6%外線命中率。

然而魔術在今年交易截止日前大清倉，武切維奇被賣給公牛換取兩支首輪選秀籤，擅長灌籃的前鋒阿隆戈登(Aaron Gordon)被賣到金塊換取1支首輪籤，得分主力佛尼爾(Evan Fournier)被賣到塞爾提克。

因為本季上半季戰績不佳，魔術的操作顯然是換取年輕球員和選秀籤，邁開重建腳步。但是克利福德還想要贏球，不願參與魔術打掉重練的計畫。克利福德說：「我要感謝DeVos家族（魔術老闆）、領導團隊、所有職員工，能帶領這支球隊是我的榮幸。」

克利福德在黃蜂擔任過4季總教練，林書豪2015-16球季效力黃蜂，雖然林書豪主要擔任替補，不過他那時剛離開烏煙瘴氣的湖人，在黃蜂度過一段愉快時光。

(中時新聞網)