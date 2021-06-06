女星大S（徐熙媛）昨單方面震撼宣布，與汪小菲離婚，而釀成婚變導火線的，則是汪小菲在微博發表挑動兩岸敏感神經的言論，而知名部落客廣告小妹出身上海，結婚成為台灣媳婦，廣告小妹就以自身經歷談兩岸婚姻：「夫妻之間存在文化差異很尋常，重點是願不願意尊重彼此立場」。

廣告小妹在臉書分析，大S和汪小菲雙方的個性都屬火爆型，外傳兩人在政治立場、育兒理念分歧，廣告小妹則認為，仍是兩地文化差異所致「三觀不合再正常不過」，廣告小妹接著以自己和丈夫的關係為例，她雖然常在社群網站上發文批評，但當著丈夫的面仍是讓三分的，廣告小妹感性說：「夫妻可以政治立場不同，最重要的還是尊重彼此。」

來自北京的汪小菲個性直率，廣告小妹就進一步推測：「我不信他只是微博發文開罵，當著老婆和娘家人的面應該也沒少罵」，加上汪小菲多次激進的言論，其實也把自己老婆給罵進去了。廣告小妹表示，她為了婚姻和諧，婚後還補充了台灣歷史，最後，她也向汪小菲喊話：「挽回婚姻靠的不是送禮物，鴿子蛋只能救你一回」，認為大S在等汪小菲願意自省的誠意。

廣告小妹臉書全文。（圖／取材自凡槿（廣告小妹）臉書）

而汪小菲昨在微博發表激進言論，惹得大S單方面宣布離婚，汪小菲事後也發文認錯：「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」壓低姿態搶救婚姻。

汪小菲曝閃婚原因 小S、蔡康永意外成推手

(中時新聞網)