台灣疫情升至三級警戒，在家煮飯頻率變高。近日一名女網友表示，在傳統市場買了7樣菜，卻要價1200元，令她相當疑惑「是我吃米不知米價，還是現在買菜都這麼貴」，貼文曝光後，有同樣是菜販的網友認為，可能是疫情期間，藉機抬高菜價。

原PO昨（5）日於臉書《爆怨2公社》表示，因為疫情的關係比較常外出採買菜，大約一周去一次傳統巿場。近日她在傳統市場某菜攤買了7樣菜，包括高麗菜1顆、空心菜2把、A菜2把、蔥3把、絲瓜1條、四季豆1包及胡蘿蔔2條。

當她要結算金額時，菜販表示1238元，算1200就好，原PO一聽心裡滿是疑惑，「是我吃米不懂米價，還是現在菜真的這麼貴？我只是買青菜而以耶」。

貼文曝光，大部分網友也認為不合理，「1200光買青菜，在我們這邊，妳可能要開貨車載了」、「建議下次可以去全聯買就好」、「這價錢太不合理，要是我就不會買了」、「你手上是不是拿著盤子？」，另外，留言中也有同樣是菜販的表示，以這樣的菜最多就算750元，懷疑原PO可能因為疫情關係被坑了。

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(中時新聞網)