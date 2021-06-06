雨炸南臺灣 屏東傳出多處淹水 08:532021/06/06 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道三號長治交流道下因雨淹水，車道成為水道，車輛經過濺起大片水花。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長治鄉低窪地區陸續傳出淹水，相關單位也出動警戒。(林和生攝) 受到梅雨鋒面及西南風增強影響，雨炸南臺灣，經過一夜豪雨，6日屏東縣市多處傳出淹水災情，根據水利署數據顯示，包括麟洛測站、高雄農改站近6小時都有超過180毫米雨量，所幸還未有重大災害傳出。 恆春氣象站主任薛全義指出，雖然颱風彩雲減弱為熱帶性低氣壓，但後方挾帶的雲系併入梅雨鋒面，有顯著加成效果，且即日起持續到7日，天氣狀況都會如此，民眾應嚴防豪大雨發生，千萬不可大意。 彩雲釀農損 張麗善推線上申報 梅雨鋒面明北移 今午後山區嚴防局部性大雨 (中時 ) #傳出 #雨炸 #多處 #淹水 #梅雨鋒面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園汽車美容業停業 業者無奈：看老天吃飯 12:282021/06/07 生活 連6天午後強對流、劇烈天氣炸台 兩地區雨最多 08:082021/06/07 生活 台南市府新聞攝影家人染疫 該攝影曾接觸黃偉哲與局處首長 20:032021/06/07 生活 台南三級警戒傳延長 各行各業剉咧等 04:102021/06/07 地方新聞 南投信義、竹山強降雨 落石阻交通 04:102021/06/07 地方新聞 日月潭水位上升 古墓沒入潭底 04:102021/06/07 社會新聞 屏東又見陰轉陽確診 啟動6處移工篩檢站 15:522021/06/07 生活 北市將設3處大型接種站 地點曝光 11:402021/06/07 生活 同島一命齊心抗疫 TBC群健捐500萬助中市防疫 16:592021/06/07 生活 楠梓和高雄科技產業園區 規劃設3處普篩站 17:012021/06/07 財經 台中清水區高北里100多戶無水可用 議長張清照如及時雨伸援手 12:262021/06/07 生活 生活熱門新聞 5月底已辭疫苗審查委員 陳培哲：最大的困難就是蔡總統 - 生活 - 旺報 憂南北返鄉潮再爆大規模群聚 醫：台灣現在只有兩種人 - 生活 日月潭假日車位全滿驚見露營車 居民看傻：不是三級警戒？ - 生活 - 中央社 新北重熱里趨緩！土城3里、永和5里已連5天零確診 - 生活 這一區升溫！請民眾踴躍快篩 侯友宜示警：不能鬆懈 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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