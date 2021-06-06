長治鄉低窪地區陸續傳出淹水，相關單位也出動警戒。(林和生攝)

受到梅雨鋒面及西南風增強影響，雨炸南臺灣，經過一夜豪雨，6日屏東縣市多處傳出淹水災情，根據水利署數據顯示，包括麟洛測站、高雄農改站近6小時都有超過180毫米雨量，所幸還未有重大災害傳出。

恆春氣象站主任薛全義指出，雖然颱風彩雲減弱為熱帶性低氣壓，但後方挾帶的雲系併入梅雨鋒面，有顯著加成效果，且即日起持續到7日，天氣狀況都會如此，民眾應嚴防豪大雨發生，千萬不可大意。

(中時 )