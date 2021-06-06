輕颱「彩雲」4日造成台北市信義區多處淹水，北市各地也傳來淹水災情；不過1名網友卻在市區街頭發現，1名外型姣好的女子似乎為呼應水鄉澤國慘況，竟穿著「高衩泳衣」站在路旁，照片曝光後引發眾人討論，有人大讚女子勇於做自己，也有人說作秀作過頭，造型太誇張了。

前天（4日）受到輕颱「彩雲」外圍環流及鋒面影響，台北市降雨出現20年來最大1小時累積雨量，大安區及信義區等地出現嚴重積淹水，信義區的忠孝東路及松仁路變成混濁的「泥羅河」，路旁機車傾倒隨水漂，行人走路、汽機車行駛困難，成為台北市難得景象，不過1名網友更在市區街道上發現另類「吸睛」景象。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表2張圖片，圖片中是1名長髮飄逸的女子身穿「高衩泳裝」站在1處超商旁，女子露出纖長白皙的腿，腳上還穿著白色尖頭高跟鞋、手上拿著皮包與手機，若不看下半身穿著，乍看之下與一般常人並無不同；原PO也在貼文中表示，台北淹水(女子)穿泳衣出門，最後給出1個「讚」的手勢符號。

許多網友對於女子的穿著看法不一，有網友表示女子穿著太誇張，不了解其用意為何，「只有我覺得很醜嗎」、「現在的人真的為了紅，什麼都敢做」。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

許多網友誇讚照片中的女子作風大膽，相當有勇氣在街頭穿高衩泳裝、有自我風格，「只有我覺得她腿超美、沒暗沉嗎」、「腿超瘦、超白的，與路上積水搭配超應景」；不過也有不少網友表示女子穿著太誇張，不了解其用意為何，「只有我覺得很醜嗎」、「現在的人真的為了紅，什麼都敢做」、「玩真心話大冒險嗎？」

(中時新聞網)