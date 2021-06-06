為鼓勵民眾未來能盡速施打新冠肺炎疫苗，政府宣布全民免費。蔡英文總統要求各地方政府務必要盡快準備好施打計畫。並呼籲民眾，隨著疫苗陸續到貨，請大家在等待的同時也要記得，「輪到你，就去打，這樣就能為防疫做出貢獻」。

蔡英文昨天深夜在臉書表示，關於疫苗接種費用：全民打疫苗都免費！未來施打公費COVID-19疫苗，不只疫苗本身免費，也免付掛號費、藥事服務費等行政費用，也就是施打疫苗完全免費。

她說，上周，立法院三讀通過特別條例修法後，行政院已經多編列224.5億元預算幫全民採購疫苗、約40億元預算負擔全民施打費用。讓全民在面對疫情挑戰時，不用擔心施打疫苗的費用。

蔡英文強調，更重要的是，中央也編列經費補助所有縣市政府，辦理社區接種站、大型接種站的經費。請各地方政府務必要盡快準備好施打計畫。隨著疫苗陸續到貨，請大家在等待的同時也要記得，「輪到你，就去打，這樣就能為防疫做出貢獻」。

(中時 )