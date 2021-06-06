銷售泰山八寶粥、仙草蜜的泰山集團第三代、欽泰國際董事長詹舜淇、特助詹雅琳2人，被控以「假交易，真借貸」方式，3年向14家銀行貸款794次，貸款164億，卻挪用資金投資俄羅斯快捷支付等多家公司，造成9.8億元呆帳，台北地院認為詹氏兄妹有繼續限制出境必要，裁定再延長境管8個月。

詹舜淇與妹妹詹雅琳被控自2012年從事電子零組件之三角貿易，與大陸北京巨龍公司假交易，並向14家銀行申請外銷貸款。詹將360萬美元匯至龔姓女友美國帳戶，收購加州某飯店。

詹氏兄妹自2013年11月起，另與大陸華勝天成公司假交易向銀行借貸，藉此完成資金循環周轉。總計欽泰自2013年向14家銀行借貸794筆、金額台幣164億3000多萬，至2016年12月銀行呆帳9億8500多萬。

北檢2019年依違反《銀行法》起訴詹舜淇、詹雅琳，北院諭知詹舜淇1800萬元交保；詹雅琳600萬元交保，2人均限制住居、出境和出海迄今。

北院審理時，詹氏兄妹均否認犯行，但合議庭依據起訴事證，認2人犯罪嫌疑重大，加上尚有多位證人未到案，詹舜淇有海外資產，子女均在國外，有逃亡及勾串證人之虞，2人仍有境管必要，裁定自6月14日起延長限制出境、出海8月。

(中時 )