榮獲東海學苑畢業獎的餐旅系畢業生胡修真，是從幼稚園一路唸到大學的「東海寶寶」。（東海大學提供／盧金足台中傳真）

受疫情影響，今年畢業生都無法實際到場參與自己的畢業典禮，東海大學5日以「畢業電子書」獻上祝福，校長王茂駿勉勵「全力以赴、終身學習、勇於接受挑戰」，餐旅系胡修真從幼稚園一路唸到大學，被稱為「東海寶寶」，20年學習生涯都在東海，創下罕見紀錄。

王茂駿以哈佛大學受歡迎的「更快樂」這一門課鼓勵畢業生，「選擇有意義、有興趣且能充分發揮天賦才能的工作時，就能享受工作中帶來的成就感，成為快樂的工作者」。

他也引用美國總統羅斯福「生命所提供最好的獎賞是有機會為值得做的事情全力以赴」這席話，不要停止學習、停止進步，勇於接受挑戰，這樣的人生才更有樂趣，更有意義，也更加豐盛。

畢業生中的溫馨亮點胡修真，在東海一晃眼度過20年，她說，自己從幼稚園、國高中到考上的大學全都在東海，「再見東海」，未來也將勇往向前邁進。

東海大學畢業班學生聯合會110級主席馬英哲表示，最期待的畢業典禮取消，課程也改成遠距上課到期末，難得的體驗，在東海變成了「東大人」，未來也許會遇到更辛苦、更艱辛的路，一起加油，畢業快樂。

首度舉行的線上畢典，東海大學設計畢業電子書，將每名受獎者及學士、碩士及博士生共3356名畢業生名字編排其中，收錄校長、牧師及各院系致詞代表同學祝福、校歌、畢業歌，及大學4年精彩回顧，境外生也用線上視訊典禮傳遞溫馨。

(中時 )