亞太經濟合作會議（APEC）各國貿易部長今天同意，檢討貿易壁壘並加快2019冠狀病毒疾病（COVI-19）疫苗及相關醫材跨境流通，但未就撤消關稅做出廣泛承諾。

出席視訊會議的21成員APEC經濟體貿易部長，也誓言支持世界貿易組織（WTO）協商豁免COVID-19疫苗專利議題。

在會後發表的3項聲明中，各國部長也表示，將會加速經過它們陸海空海關的所有COVID-19疫苗及相關抗疫醫材的通關及流通。

疫苗相關貿易壁壘，包括出口限制、關稅和其他進口障礙，被視為導致開發中國家相對不容易取得疫苗的原因。

各國貿易部長表示，他們將會共同緊急積極在WTO展開協商，致力儘快就暫時豁免疫苗智慧財產權保護達成協議，不晚於預定11月底前登場的WTO部長級會議。

上個月曾宣布支持豁免疫苗智財權保護的美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），在視訊會議前記者會上表示，談判的進展讓她備受鼓舞。

戴琪說；「這幾天以來我與APEC地區部長同僚互動中聽聞到的是，廣泛同意我們必須促進疫苗取得、增加疫苗供應。」

主辦會議的紐西蘭貿易部長歐康納（Damien O'Connor）表示，有關疫苗生產和分配方面的一連串挑戰能加以克服，以改善全球各地疫苗供應，但在豁免專利保護方面，可能仍存在障礙。

歐康納又說：「經檢視所有那些挑戰，如果阻撓我們的是智慧財產（IP），我認為將會在WTO達成共識。且我認為，作為APEC經濟體，我們當然會要求認真考量此事。」

APEC各國貿易部長也表示，WTO有必要藉由完成歷時數十年的漁業補貼談判來強化自身信譽，於7月31日前達成廣泛且有意議協議。（譯者：劉學源\核稿：蔡佳敏）1100606

(中央社)