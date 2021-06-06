【愛傳媒葉毓蘭專欄】行政院因應防疫需要推出全國統一的「簡訊實聯制」，只需掃描QRCode並發送簡訊，即可完成登記，但刑事警察局也接獲報案「疾管家」實聯制QR code遭山寨版冒名詐騙。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆提醒，店家或場所將QR Code張貼於店家場所出入口，務必不定期檢查，以防遭不肖人士替換，民眾掃描及傳送簡訊時也需注意是否真的傳到「1922」，以免連結到付費號碼，讓荷包大失血。

所以在掃完QR CODE後，按下簡訊傳前要先確定螢幕上方，傳送簡訊的對象是不是「1922」，確定是再傳送。

至於簡訊實聯制的正確使用方式共有3種，民眾以手機掃描QR Code，再按傳送簡訊；或是使用疾管家LINE帳號開啟掃描功能，再發送簡訊；如果手機沒有照相功能，民眾只要在簡訊收件人處輸入1922，並在訊息欄位填入店家代碼，按下發送即完成登錄。簡訊費用由電信業者吸收，民眾資訊僅供指揮中心疫調使用。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)