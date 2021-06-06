【愛傳媒黃珊珊專欄】因為加強三級的防疫規範和最近連日的大雨，很多人都待在家裡不出門，自從母親節過後到6月5日，我也很久沒有和我媽碰面了，不過我也會和媽媽視訊通話，關心她最近過得好不好，雖然碰不到面，但聽到她的聲音還是覺得很溫暖，也希望大家就算宅在家裡，還是要透過電話或是視訊和家人、朋友聯繫，關心彼此的近況。

另外，疫苗的施打也是大家關心的重點，我們已經準備好疫苗大型施打計畫，並與台北市內39家合約醫院討論，希望可以將疫苗的接種量開設到最大，同時，為了提高施打疫苗的行政流程效率，戶籍地為台北市的市民，免收掛號費施打疫苗一律免費，希望我們一起繼續努力，讓更多人能盡快接種疫苗，才能真正的防堵疫情再擴散！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)