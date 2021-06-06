全台新冠肺炎疫情嚴峻，昨爆增37例死亡創新高，對此，總統蔡英文也趕緊發表談話，表示已經交代指揮中心，除了疫情防治之外，指揮中心也會持續強化醫療的能量，降低重症患者比例和死亡。針對蔡總統的說法，國民黨立委洪孟楷痛批蔡英文，37死換來3分半讀稿！如果今年年底要選舉還敢這麼消極嗎？

新冠肺炎昨（5日）台灣死亡數再創單日新高，達37例，對此，洪孟楷當天在臉書發文表示，蔡英文煞有其事的預告出來直播，等到4點半只換來3分半鐘的讀稿，重點是要「加強醫療能量」，這句不關己的X話真的令人火大，難道高高在上的蔡英文不知道過去3個禮拜全國的醫療能量已經緊繃了嗎？他就問，如果今年底要選舉，民進黨政府還敢那麼消極的對待疫情嗎？

洪孟楷稱，自己身為中央民意代表，這段時間接到不少民眾的哭訴、以及醫療人員的陳情、拜託，很大部分都是病床數不足、以及醫療人力的吃緊，造成確診者無法及時得到有效的醫療，以致於狀況變得更加嚴重，更有醫護人員著實負荷不了沈重的壓力。洪指出，昨下午，自己又接到一通電話，內容是「丈夫一周前確診，但無病房，1922人員指示他在家等候通知，等發高燒三天後出現生命危急的狀況，才終於入住病房；4日下午他的太太也確診，現在高燒不退，一個人在家不知如何是好」。

如上所述的案例，洪孟楷相信，絕對不是少數，他問蔡英文，「您的一句加強醫療能量，是不知道基層的醫療人員已經為了救人都把能量開到極致了嗎？疫苗問題完全沒有碰觸、完全沒有回應，到底還要多少人命的離去，才能夠讓您真的痛定思痛積極的來處理」。

洪孟楷譏諷，網路流傳，如果明天要投票，今天疫苗也許就會出現，這是個讓人心酸的笑話，「但我們就問，如果是今年底要選舉，民進黨政府還會如此消極的對待疫苗的取得嗎」？洪痛心表示，37位國人的離去，代表37個家庭的破碎、37個家族永遠的遺憾，「蔡總統，郭台銘董事長的500萬劑疫苗、佛光山的50萬劑疫苗，到底還要官僚的卡多久」！

(中時新聞網)