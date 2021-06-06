牙買加風速女王弗雷澤普萊斯(Shelly-Ann Fraser-Pryce)刷新了自己的100公尺短跑紀錄，她在金士頓的比賽跑出10秒63，超越先前的10秒70（牙買加女子百米紀錄，也是弗雷澤自己的紀錄）成為「現存世界上最快的女人」！

Behold this 10.63 (1.6) PR BOMB from World champion Shelly-Ann Fraser-Pryce.

She’s now second fastest of all time behind only Flo-Jo. Let the games begin! pic.twitter.com/U4UcyKngrS — Ato Boldon (@AtoBoldon) June 5, 2021

不過這還不是最快的紀錄，美國女將喬伊娜(Florence Griffith Joyner)在1988年創下3個最恐怖的紀錄（10秒49、10秒61、10秒62），至今都是最快的女人。遺憾的是喬伊娜1998年就在睡夢中去世，年僅38歲，死因被公布為嚴重的癲癇發作。

喬伊娜去世之後，最快女人的名號就是弗雷澤以及另一位牙買加女將湯普森(Elaine Thompson-Herah)在爭奪。弗雷澤是2008年北京奧運、2012年倫敦奧運的女子百米金牌，湯普森是2016年里約奧運女子百米金牌，10秒70原本也是兩人共同保有的國家紀錄。

弗雷澤今年34歲，她生完小孩之後仍於2019年世錦賽重奪百米金牌，沒人料到她可以重新站上高峰，甚至跑出新成績。她2008年獲頒國家傑出勳章，2018年牙買加國家體育場為她建立雕像，稱其為「國家英雄」。

美媒NBC原本看好自家女將理查森(Sha'Carri Richardson)能夠摘下東京奧運的百米金牌，她最快的紀錄為10秒72。如今弗雷澤的回春表現為該項目增添不少懸念。

另一個令人好奇的是弗雷澤的實際身高，據說她只有5呎（約152公分）而已，同時也有記載她是155公分、160公分，根據她與同胞波特(Usain Bolt)的合影，她確實是不到160公分。

(中時新聞網)