台北市某間高職老師在2014年間收了一名女學生當乾女兒，請女學生陪洗腎，卻趁隙對其毛手毛腳，不僅強吻，還用下體磨蹭女學生的臀部；案經上訴，高等法院更一審4日認為原判1年6月合理。可上訴。

判決書指出，該師年近60歲，2014年指導一名17歲女學生參加美展並報考大學，該師還邀約女學生當他的乾女兒，兩人關係相當密切，不料該師卻對女學生起了色心。

該師趁著兩人在工作室或醫院獨處時，強吻又喇舌女學生，有一次還要求要幫女學生按摩，強迫她躺在床上後，該師竟趴在其背上，以下體緊貼女學生的尾椎，猥褻得逞。

不僅如此，該師也曾在工作室中，自後方緊抱住女學生，還將手放在該生胸部上近十秒鐘，嚇得女學生不知道如何反應，回家後在日記上寫下，「難以想像的下午，工作室，夢」、「下體有突起，感覺很噁心」等文字。

法院審理期間，該師拿出與女學生的對話紀錄，女學生曾說，「當你吻我的時候還當我是女兒嗎？」該師則回覆，「早說就好，之前問妳說可以吻妳我才會如此」等語，強調自己並未違反女學生意願；該師自陳，他已腎衰竭末期還陽痿，實在不可能猥褻。

高等法院指出，該師長期指導女學生，卻利用教師身分猥褻對方，經參酌其餘學生與老師的證詞，更一審判定原判決合理，維持1年6月徒刑。可上訴。

(中時新聞網)