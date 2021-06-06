新冠肺炎台灣疫情嚴峻，昨日新增37死、全國更已逾2百人死於疫情，但民進黨立委吳思瑤卻在臉書PO文喊「為台日友好，乾杯」，令外界傻眼，對此，吳思瑤今也在臉書道歉，表示「在不對的時刻放出不對的照片實在懊悔，以後發文找照片會特別注意並標記日期，台灣加油」。

吳思瑤昨（5日）接近下午2時，在臉書PO出一堆日本啤酒高喊「為台日友好，乾杯！」而就在當天下午2時的指揮中心記者會宣布，新增37例死亡，創下單日新高，吳思瑤此舉引來許多網友的撻伐，在此貼文留言痛批「我是來看無良心的人、什麼時候下地獄」、「妳的選區，昨天一家四口死了三個在家裡，妳跟我說乾杯？」

對此，吳思瑤今早（6日）在臉書發文表示，昨天因為發文中放了一張為台日友好乾杯的照片，許多朋友認為她在疫情嚴峻中還在歡欣鼓舞，吳直言，當然不是，照片中日本飲品是舊照而非昨日。

吳思瑤稱，臉書上許多朋友紛紛Po出以日本旅遊、日本收藏的主題，感謝日本對台灣的捐贈，她也出於這樣的心情，而找出舊照Po出，造成大家誤會與批評，特此說明並致歉，艱難時刻，一起挺過。

許多網友也在其po文底下留言表示，「好好監督政府才是民代天職，百姓在哀嚎國內天天有人因為破口喪命」、「你應該檢討的是你的心態，不是你的照片，就算此時此刻你都還搞不懂什麼是人命關天，什麼是政治算計，這就是民進黨最大的問題，貪婪冷血的政客」。

(中時新聞網)