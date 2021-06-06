岡山區嘉興路的淹水，讓附近居民怕淹進家門，守在家門不敢鬆懈。（林雅惠攝）

6日凌晨強降雨，岡山潭底社區半夜已有積水情形，高雄市水利設施均派駐人員監看水情，淹水情況均於清晨6點前退水。（民眾提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市多區24小時累積雨量破200毫米，其中永安區246.5毫米，圖為永安區永安路。（民眾提供／林雅惠高雄傳真）

受到鋒面影響，高雄市6日凌晨開始下起豪大雨，造成25區達豪雨等級，其中又以六龜區3小時累積降雨達117毫米最大，多區出現淹水狀況，岡山區嘉興路的淹水，甚至一度淹到一個成人的大腿高，附近居民就怕淹進家門，守在屋外不敢鬆懈。

高雄市6日凌晨開始下起豪雨，根據高雄氣象站統計，3小時累積降雨量以六龜區117毫米最大，其次為桃源區109.5毫米、楠梓區112.5毫米、左營區105毫米等。

另24小時累積雨量破200毫米有茂林區285毫米、甲仙區262毫米、杉林區256.5毫米、美濃區311毫米、內門區258毫米、旗山區271毫米、田寮區207.5毫米、燕巢區263.5毫米、大樹區224毫米、阿蓮區236毫米、岡山區238毫米、路竹區265毫米、湖內區210毫米、永安區246.5毫米、彌陀區234.5毫米、梓官區217.5毫米、橋頭區243毫米。

深夜強降雨，讓各地出現淹水等災情，岡山區嘉興、潭底、嘉峰、本洲及永安區5日半夜已有積水情形，高雄市水利設施均派駐人員監看水情，現場也有操作人員待命，淹水情況均於清晨6點前退水。

另潭底、嘉峰橋及潭底排水防汛道路、新設的4座抽水機，因豪大雨雨勢過大開關受潮，及雨水沖刷導致上游雜草稻桿流進抽水坑，造成負載過大，抽水機起抽頻繁及頻被卡住，導致電源跳電或開關無法開啟，於清晨4點多由電機技師重新換修重新啟動。

此外，高雄仁武區因為雷擊造成變壓器損壞，造成永仁街及永新街一帶停電，經台電搶修後，仁雄路及仁勇路一帶已恢復供電。

另鳥松區神農路及澄清路、燕巢區海成南街多地也都出現淹水情況，整條馬路像小河一樣，高雄市政府已於9時起，將豪雨應變中心升為二級開設。

(中時 )