空軍退役中校杜永心被控遭中共中央軍事委員會政治工作部吸收，以贈送現金、酒、茶葉、招待出國旅遊等方式拉攏蔡姓陸軍中校，希望蔡「配合祖國」，或台海發生戰事時「消極不抵抗」，杜否認犯行。一審去年依《國家安全法》判刑4年，杜上訴高院，高院裁定杜限制出境、出海8個月。

檢調調查，杜1994年2月退伍後到大陸經商，被中央軍事委員會政治工作部某科長吸收，要杜回台發展組織。杜聯繫曾在陸軍某聯兵旅擔任作戰科長的蔡姓中校，多次以蔡男結婚、買車和蔡母醫療補助等名義，贈送現金、茶葉、名酒、邀請旅遊等方式籠絡對方。

杜向蔡稱願幫忙引薦中央軍事委員會政治工作部高層給他認識，還表示現階段只要吸收人員潛伏，不用刺探情蒐軍情，杜想邀蔡男前往大陸、馬來西亞等地旅遊時安排與陸方官員見面，但未成行。

2018年杜要求蔡自拍祝賀陸方官員晉升的影片，並希望蔡在影片中表示：「兩岸未來一定統一，如果發生戰事將不會採取任何作為，配合祖國」。蔡察覺有異，錄音自保，並向檢調繳回現金、禮品。一審去年依《國安法》判杜徒刑4年，全案高院審理中。

高院審理時，杜否認是共諜，並稱他將滿69歲，有固定住所，且因本案遭交保40萬元，也配合法院調查，沒有逃亡動機。但合議庭認為，案件仍在審理，杜有多次入出境紀錄，並有海外工作謀生及金融機構存款的經濟能力，認有逃亡之虞，有繼續限制出境、出海必要，裁定自6月10日起延長限制出境、出海8月。

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(中時 )