女星大S（徐熙媛）和汪小菲鬧婚變，大S的好姊妹小S、阿雅、范瑋琪等人的近況不免被提起，而在姊妹陣容中，尤其以吳佩慈最讓外界想念，42歲吳佩慈當年以「九頭身怪怪美少女」出道，歌手出身的她，在戲劇、電影、作家等領域亮眼成績，不過吳佩慈2014年為富商紀曉波生下女兒後，她就宣布退出演藝圈，而吳佩慈也接連為男友生下2男2女。

吳佩慈在高中二年級轉學到華岡藝校，成為大S、小S和阿雅的同學，而身材高瘦又有一顆甜美臉蛋的吳佩慈，唱片公司還因此封她是「九頭身怪怪美少女」，來區別其他歌手的甜美路線，吳佩慈並和徐懷鈺、李心潔和陳綺貞組成女團「少女標本」，進軍香港樂壇。

吳佩慈在1998年以「九頭身怪怪美少女」之名出道。（圖／本報系資料照片）

吳佩慈也積極多元發展，除了唱片外，在戲劇、電影、作家等領域都有亮眼成績，吳佩慈還是時尚寵兒，多次登上雜誌，並出版5本與彩妝、美容、穿搭相關的書籍，而吳佩慈的情史精采，不過吳佩慈與未婚夫、大陸富商紀曉波在聚會上相遇後，雙方陷入熱戀，吳佩慈在2014年生下女兒，而她也為愛宣布全面退出演藝圈，吳佩慈把生活重心轉往子女身上，她在6年內接連為紀曉波2子、2女，集滿二個「好」字。

雖然吳佩慈和紀曉波至今仍是男女朋友的關係，不過吳佩慈深受男方家族寵愛，而她的社群媒體滿是育兒經，還有不少親子互動的分享，身為四寶媽咪的吳佩慈還曾在網上透露，朋友問她「再生一個兒子就變什麼」，結果是「好嬲（廣東話生氣的意思）」，也讓吳佩慈下秒發文表示：「我不會再生了...」，「封肚」宣言一度引發熱議。

吳佩慈樂當四寶媽咪。（圖／取材自吳佩慈Instagram）

不過紀曉波卻屢被爆財務危機，媒體去年指紀曉波欠租千萬，吳佩慈事後則在微博表示，是因疫情影響公司行政流程，才會發生「欠租」的誤會，吳佩慈馬上向大眾道歉，並表示不該占用公共資源，吳佩慈還打趣說：「我在想是不是乾脆以後多發跟我有關的社群媒體」，笑稱自己不是女明星了，但身為四寶媽咪還是有值得分享的事。

(中時新聞網)