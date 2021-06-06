本土疫情不斷擴大，日本政府贈送台灣124萬劑AZ疫苗，4日已抵達台灣；對此，台北市議員羅智強今(6)日在臉書發文指出，「日本捐疫苗的真正幕後功臣是被民進黨抹黑十年的紅十字會」，日本捐贈疫苗，民進黨人士紛紛邀功，邀功不打緊，但過去對紅十字的污衊，是不是還欠一句道歉？

羅智強指出，十年來，民進黨一直在攻擊紅十字會，說紅十字會「收到311的善款，沒有第一時間，全部匯給日本」；網路上也出現一群匿名帳號，附合著民進黨的論調，就像idcc攻擊大阪處一樣，攻擊紅十字會。

羅智強指出，紅十字會才是日本捐疫苗給台灣的最大功臣。(圖/翻攝自羅智強臉書)

但現在證明紅十字會收到的援日善款加上利息的每一分錢，總計25億7,778萬4,675元，完全用在賑災上。羅智強痛批，「真正挪用善款的，是民進黨的陳菊」，提到當年高雄氣爆時的善款流向，羅智強痛批陳菊至今都沒有把錢賠給災民，而是把善款拿去「蓋裝置藝術、給律師費、景觀改善」，做自己的人情。

而民進黨上台後，為了壟斷募款管道，廢止了《紅十字會法》，但羅智強想問，台灣有變得更好嗎？

羅智強指出，2004年南亞海嘯、2008年汶川地震、2010年海地地震、再到2011年的東日本地震…紅十字會都可以出動賑災，這才是真正的「Taiwan Can Help」；但如今被民進黨閹割的紅十字會，已不再有過去的能量；民進黨不是傷害紅十字會，而是傷害台灣對世界的幫助與貢獻。

羅智強表示，今天日本捐贈台灣的疫苗，來自於紅十字會與捐款人的善意循環；長期攻擊紅十字會的民進黨，居然有臉來割紅十字會的稻尾，臉皮之厚，讓人難以想像！

(中時新聞網)