全台學校啟動遠距教學，就連期末考也有相關應變措施；1名逢甲大學男大生透露學校1名老師為防止學生在家中舞弊，規定學生考試時要另架手機與老師視訊，視訊畫面須同一角度，畫面須包含筆電、桌面與學生，此外只能用筆電、平板應試，不接受當天設備壞掉、沒電、網路慢等理由，超嚴厲規範曝光引發網友一陣討論。

因應三級警戒，全台各級學校停課至6月14日，但目前正值學校期末考，老師們也紛紛祭出遠距考試的相關規定；1名逢甲大學學生日前在Dcard上曝光1名老師的線上考試規定；該老師規定學生考試時，必須統一用相同角度視訊，畫面中須呈現3個部分，其1為應試用的電腦螢幕、其2為桌面需僅有滑鼠無鍵盤、其3是學生本人不得有其他人。

1名逢甲大學男大生透露學校1名老師為防止學生在家中舞弊，規定學生考試時要另架手機與老師視訊，視訊畫面須同一角度，畫面須包含筆電、桌面與學生等嚴格規定。（圖／翻攝自Dcard）

1名逢甲大學男大生透露學校1名老師為防止學生在家中舞弊，規定學生考試時要另架手機與老師視訊，視訊畫面須同一角度，畫面須包含筆電、桌面與學生等嚴格規定。（圖／翻攝自Dcard）

該老師在規範中強調，一切都是為防止學生舞弊；此外規範中還指出其他內容，包括除喪假、產假和重大意外，否則一律不能補考，還有不得用手機應試，「1個小時而已，老師接受你在網咖、學校電腦教室等，但一樣要開視訊」，也不接受電腦臨時壞掉、中途沒電、網速很慢等理由。

該老師表示，因為疫情實施線上考試原本就不易，他盡力保障公平性，在設想各種情況後，才將規則訂得嚴厲。2頁的規範曝光後在網路上引起熱烈討論，不少網友大力讚賞該老師很用心、相當公平，也有人認為「除了第2點都沒意見，疫情期間還要我們去跟別人借電腦還是去網咖？」「我之前考過一個試，考前要開鏡頭拍房間一圈，確認附近沒有可以作弊的」、「只有手機也不能，實在有點強人所難」。

(中時新聞網)