由滯留鋒、西南風組成的大氣環境，為全台帶來極可觀雨量，堪稱「史上最強及時雨」，這場雨不僅大大挹注水庫群，更直接解除中台灣已實施兩個月的限水措施。中央氣象局長鄭明典臉書分享累積雨量圖，包括大台北山區、中部山區、南部山區全都「紫爆」，雨精準下在集水區的超優質表現，讓網友大讚。

自6月4日零時起至6月6日上午9時，氣象局公布的累積雨量前100名（含自動測站），全部達300毫米！幾乎以不輸颱風的規格，完成這場「輸水」任務。翡翠水庫蓄水率重返80%大關、石門水庫站上20%；日月潭、曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫等，也有明顯進帳。

根據統計，降雨最多的地方在屏東縣霧台鄉，4日至今高達547毫米；南投縣竹山鎮、台南市下營區都進入前5名，總雨量破400毫米。最特別的是位在台北市的台灣大學，以415毫米位居第5，在一片山區的排名中，顯得一枝獨秀。

鄭明典指出，4日至6日的降雨非常平均，雨幾乎都往山區下，且北中南「雨露均霑」，累積雨量也相當一致。他提醒，雨勢雖趨緩，但山區土石含水量飽和，居民後續要小心各種意外。

水庫雖獲得喘息，不過大部分水庫的有效蓄水率仍不到50%，民眾還是要節約用水，畢竟下一波這種大規模降雨，不知道什麼時候再來。

(中時新聞網)